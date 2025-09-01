Sorpresa en el Bayer Leverkusen: Erik ten Hag fue despedido como DT con solo dos fechas en la Bundesliga

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras la salida de Xabi Alonso rumbo a Real Madrid, Bayer Leverkusen decidió fichar a Erik ten Hag como su nuevo director técnico. Aunque, el tiempo del entrenador en este conjunto terminó de manera rápida en el inicio de la presente temporada en el fútbol alemán.

Y es que, por medio de un comunicado, el Bayer Leverkusen anunció la salida del neerlandés Erik ten Hag de la dirección técnica de su conjunto.

"Bayer 04 Leverkusen ha despedido a su entrenador, Ten Hag. Esta decisión fue tomada por el comité de accionistas, el órgano de control del club, por recomendación de la dirección. La formación será supervisada por el actual cuerpo técnico interino", mencionó este conjunto.

Tan solo fueron tres los partidos oficiales que dirigió el DT de Países Bajos, con pasado en el Manchester United, al mando de su ahora exconjunto.

Por ejemplo, le ganó 4-0 al Grobaspach por la primera ronda de la Copa Alemana, aunque posteriormente perdió 2-1 con Hoffenheim y empató a tres ante Werder Bremen. Estos dos últimos duelos fueron por la Bundesliga.

En tanto, en lo que fueron amistosos, se dieron dos derrotas en la pretemporada para el ahora exclub de Erik ten Hag: un 2-0 contra Chelsea y un 5-1 a manos del plantel Sub 20 de Flamengo.

"La decisión no fue fácil para nosotros. Nadie quería dar ese paso. Sin embargo, las últimas semanas han demostrado que construir un equipo nuevo y exitoso con esta configuración no es viable. Creemos firmemente en la calidad de nuestro equipo y ahora haremos todo lo posible para dar los siguientes pasos en nuestro desarrollo con un nuevo esquema", dijo el director deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes.

En el Leverkusen hablan de Ten Hag

En las altas esferas del Bayer Leverkusen apuntaron que la marcha de Erik ten Hag se dio para aumentar el nivel en el corto plazo.

"Una separación en esta fase inicial de la temporada es dolorosa, pero la consideramos necesaria. Mantenemos nuestro compromiso de alcanzar nuestros objetivos para la temporada, y para ello necesitamos las mejores condiciones posibles a todos los niveles y en todo el primer equipo", agregó el CEO del club, Fernando Carro.