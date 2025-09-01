Últimas Noticias
Luis Suárez y la reacción del staff de Seattle Sounders tras ser escupido: "Esperaba la mordida" [VIDEO]

Gene Ramírez no tuvo problemas en comentar lo que vivió contra Luis Suárez.
Gene Ramírez no tuvo problemas en comentar lo que vivió contra Luis Suárez.
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Gene Ramírez, parte del staff de Seattle Sounders, habló brevemente de lo que fue el lamentable episodio con Luis Suárez.

Un episodio que será sancionado. Luis Suárez fue protagonista en la final de la Leagues Cup entre Inter Miami y el Seattle Sounders, aunque no por un gol de su parte.

Y es que Luis Suárez escupió a un miembro del staff del Seattle Sounders luego de la caída del 3-0 Inter Miami en el Lumen Field. Las imágenes rápidamente dieron la vuelta al mundo y el involucrado en el elenco que viste con camiseta verde fue Gene Ramírez.

Justamente, este último reaccionó en zona mixta luego de lo que fue el partido contra el Inter Miami, en donde fue titular Lionel Messi.

Este fue la reacción de Ramírez por el escupitajo de Luis Suárez.
Este fue la reacción de Ramírez por el escupitajo de Luis Suárez.

Cuando fue preguntado por el incidente, hizo un gesto con la mano de una mordida recordando lo que fue el episodio entre el atacante charrúa y Giorgio Chiellini en el Mundial Brasil 2014.

Incluso, se escucha decir a una persona la frase "lo bueno fue que no te mordieron". Ante ello, Ramírez respondió con un "yo me esperaba la mordida".

Las imágenes de la respuesta de parte de Gene Ramírez al escupitajo de Luis Suárez se volvieron viral rápidamente en la red social TikTok.

¿Quién es Gene Ramírez, quien recibió el escupitajo de Luis Suárez?

Es el director de Seguridad y Recolocación del Jugador en el Seattle Sounders, y tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de los futbolistas dentro y fuera de los terrenos de juego.

El medio Essentially Sports sostiene que es un personaje que siempre mantiene un perfil bajo. Sin embargo, ante la pelea que se dio entre los jugadores de Inter Miami y el Sounders, tuvo que aparecer evitar que los miembros de su conjunto se vean más involucrados.


