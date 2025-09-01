Últimas Noticias
Técnico de Pumas tras la salida de Piero Quispe: "Es una decisión personal, tenía otras opciones"

Piero Quispe deja Pumas tras año y medio.
Piero Quispe deja Pumas tras año y medio. | Fuente: Instagram | Fotógrafo: pieroquispe01
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

"Desearle lo mejor a Piero (Quispe), que se va un poco lejos. Es una decisión personal, porque tenía otras opciones", aseguró Efraín Juárez tras la salida de Piero Quispe de Pumas.

No se guardó nada. Efraín Juárez, técnico de Pumas UNAM, habló sobre la salida de Piero Quispe del cuadro mexicano. En conferencia de prensa, tras la victoria sobre Atlas por la Liga MX, confesó que el volante peruano decidió "irse lejos", a pesar de tener propuestas de otros equipos.

"Desearle lo mejor a Piero (Quispe), que se va un poco lejos. Es una decisión personal, porque tenía otras opciones", dijo Juárez.

Tras ello, aseveró que están buscando un nuevo refuerzo y que ya tienen opciones para reemplazar al peruano.

"Estamos a la espera de que nos trae Santa Claus en septiembre. La realidad es que hoy, con lo que veo en mi equipo (...) Llevamos tres o cuatro meses trabajando junto con la directiva y hay opciones muy buenas, pero vamos a escoger —otra vez- por lo que nos puedan aportar tanto dentro como fuera. Vamos a tratar de tener la mejor solución de cara al grupo y al club", finalizó.

Piero Quispe jugará en el Sidney FC de Australia

El volante peruano Piero Quispe está cerca de convertirse en el flamante fichaje del Sydney FC, uno de los elencos más tradicionales de la liga australiana.

Según el periodista argentino César Luis Merlo, experto en el mundo de fichajes de jugadores sudamericanos, Pumas UNAM y Sydney FC llegaron a un acuerdo para el arribo de Piero Quispe al fútbol del país en mención.

"El club mexicano tiene un acuerdo de palabra y Quispe arregló su salida al Sydney, en un préstamo por un año", indicó el periodista.

