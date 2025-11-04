Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

No se pone al mismo nivel: Erling Haaland reconoce que está "muy lejos" de Cristiano y Messi

Haaland ha ganado una Champions League en el Manchester City.
Haaland ha ganado una Champions League en el Manchester City. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ADAM VAUGHAN
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Para Erling Haaland, tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi son prácticamente inalcanzables.

Lo tiene claro. Erling Haaland, delantero del Manchester City, restó importancia a las comparaciones con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y aseguró que "nadie" podrá acercarse a los registros goleadores de esas dos leyendas del fútbol, en respuesta a los elogios de su entrenador, Pep Guardiola, quien recientemente lo situó a su nivel.

"No, para nada. Estoy muy lejos. Nadie puede acercarse a ellos dos, así que no", declaró Erling Haaland en relación a sentarse a la misma mesa con Messi y Cristiano.

Hay que tener en cuenta que las palabras del atacante delantero Haaland, que suma 26 goles entre el Manchester City y la Selección de Noruega en lo que va de temporada, fueron en la rueda de prensa previa al duelo de Champions League frente al Borussia Dortmund.

Son 13 los goles de Erling Haaland en lo que va de la Premier League.
Son 13 los goles de Erling Haaland en lo que va de la Premier League. | Fuente: EFE | Fotógrafo: ADAM VAUGHAN

Messi y Cristiano en un pedestal

"Pensar en los récords es lo último en mi cabeza. Mi trabajo es ayudar al equipo a ganar partidos. Sé que es aburrido, pero no pienso en eso", añadió el atacante, que acumula ya 98 goles en 107 partidos de Premier League y está a punto de alcanzar la barrera de los 100 tantos, algo que ningún jugador ha logrado tan rápido.

Pep Guardiola elogió días atrás el impacto de Haaland en el equipo, afirmando que su influencia en el juego es comparable a la que tuvieron Messi y Cristiano.

"Es como cuando tenías a Messi o a Cristiano, su influencia en el juego es enorme. La diferencia es que ellos lo han hecho durante quince años, pero este es ese nivel”, aseguró el técnico español.

El noruego, con pasado en el alemán Dortmund, también explicó que su "objetivo principal" no son los registros individuales, sino llevar a Noruega a un gran torneo internacional ya sea a un Mundial o una Eurocopa. 

Te recomendamos

El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Erling Haaland Cristiano Ronaldo Lionel Messi

RPP TV

En Vivo

Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA