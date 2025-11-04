No se pone al mismo nivel: Erling Haaland reconoce que está "muy lejos" de Cristiano y Messi

Lo tiene claro. Erling Haaland, delantero del Manchester City, restó importancia a las comparaciones con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y aseguró que "nadie" podrá acercarse a los registros goleadores de esas dos leyendas del fútbol, en respuesta a los elogios de su entrenador, Pep Guardiola, quien recientemente lo situó a su nivel.

"No, para nada. Estoy muy lejos. Nadie puede acercarse a ellos dos, así que no", declaró Erling Haaland en relación a sentarse a la misma mesa con Messi y Cristiano.

Hay que tener en cuenta que las palabras del atacante delantero Haaland, que suma 26 goles entre el Manchester City y la Selección de Noruega en lo que va de temporada, fueron en la rueda de prensa previa al duelo de Champions League frente al Borussia Dortmund.