Barcelona vs. Brujas EN VIVO: se miden por la fecha 4 de la fase liga de Champions League

Barcelona vs. Brujas se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana por la fecha 4 de la fase liga en la Champions League 2025-26.

El FC Barcelona, en 'modo supervivencia' por las bajas, buscará como visitante ante Brujas dar otro paso adelante en su juego para sumar una victoria que le permita asentarse en la lucha por obtener el billete directo a octavos de final. Así, el equipo de Hansi Flick afronta otra prueba de resiliencia ante un rival más peligroso de lo que dice la clasificación de la fase liga -vigésimo con tres puntos.

Y es que el Barcelona, mermado por bajas como las de Pedri y Raphinha, necesita ganar tiempo y confianza con victorias a la espera de reencontrarse con su mejor versión cuando se decidan los títulos.

¿Cómo llegan Barcelona y Brujas a la fecha 4 de la fase liga de Champions League?

La tienda blaugrana viene de derrotar 3-1 a Elche en LaLiga, en tanto que el club belga llega de ganar 2-1 a Dender en el fútbol de su país.

¿Cuándo y dónde juegan Barcelona vs Brujas en vivo por la fase liga de Champions League 2025?



El partido está programado para el miércoles 5 de noviembre en el Breydel Stadium. El recinto tiene una capacidad para 29,042 espectadores.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Brujas en vivo por la fase liga de Champions League 2025?

En Perú , el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 3:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 3:00 p.m. En España , el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 9:00 p.m.

, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 3:00 p.m.

En Bolivia, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 5:00 p.m.

En Argentina, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 5:00 p.m.

En Chile, el partido Barcelona vs Brujas empieza a las 5:00 p.m.



¿Qué canal pasa el Barcelona vs Brujas en vivo por TV?

El partido de Barcelona contra Brujas será transmitido por ESPN y Disney+ (Movistar Liga de Campeones en España). RPP te lleva los goles y todas las incidencias.

Barcelona vs Brujas: alineaciones posibles

Brujas: Nordin Jackers; Kyriane Sabbe, Joel Ordóñez, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Aleksandar Stankovic, Hans Vanaken, Carlos Forbs, Romeo Vermant; Christos Tzolis y Nicoló Tresoldi.

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; Casadó, De Jong, Fermín López; Lamine Yamal, , Rashford y Ferran Torres.

(Con información de EFE)