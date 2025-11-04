Últimas Noticias
Piero Quispe ante una hipotética oferta de Alianza Lima: "Le diría que no yo mismo, ni siquiera mi representante"

Piero Quispe no pudo anotarle a Alianza Lima en la Liga1.
| Fuente: Club Universitario de Deportes
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Piero Quispe, quien fue campeón con Universitario, agregó que se dio la chance de volver a ponerse la camiseta crema.

Piero Quispe salió de Universitario, tras ser campeón en el 2023, rumbo al Pumas. Tuvo un rendimiento irregular en el cuadro mexicano, por lo que fue cedido al Sydney FC, de la primera división de Australia.

En la Liga1, Piero Quispe sabe lo que es campeonar ante Alianza Lima y, justamente sobre el archirrival de la 'U', el volante respondió sobre la posibilidad de fichar por el cuadro blanquiazul en el futuro. Su respuesta fue tajante.

"No. Le diría que no. Yo mismo, ni siquiera mi representante", indicó Quispe en conversación con L1 Max.

El contrato de Piero Quispe en Sydney es por una temporada.
| Fuente: Sydney FC

Piero Quispe y su amor por Universitario

Luego, declaró que hubo la chance de volver a la 'U' en medio de su proceso de cesión procedente de Pumas UNAM.

"Mi representante me dijo de la posibilidad. Hablar de la Universitario se me eriza la piel, siempre lo digo. Es mi vida y el club que me dio todo. Le tengo mucho amor y me alegra el tricampeonato. Estoy feliz. A la 'U' nunca le diría lo pensaría, pero ahora quiere estar en el extranjero muchísimo más tiempo y, luego, volver", remarcó el volante peruano.

Más adelante, Piero Quispe respondió a las críticas con relación a su fichaje por el Sydney FC, con el que tiene tres partidos oficiales en el inicio de temporada.

"Recibe bastantes críticas, pero que eso me haga mejorar y estoy por buen camino. El equipo esta segundo y me entreno para mejorar día a día. Muchos piensan que es fácil la liga de Australia, pero en estos partidos la intensidad es buena", agregó el internacional con la Selección Peruana.

Quispe fuera de los Pumas

Por último, Piero Quispe indicó que le sorprendió su salida de Pumas UNAM. Todo se debió para liberar un cupo.

"La noticia me llegó de un baldazo de agua fría porque querían el cupo de extranjero para otro jugador. No hay rencor y estoy feliz aquí con mi familia, queriendo dar lo mejor de mí", agregó.

