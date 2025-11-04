Piero Quispe ante una hipotética oferta de Alianza Lima: "Le diría que no yo mismo, ni siquiera mi representante"

El contrato de Piero Quispe en Sydney es por una temporada. | Fuente: Sydney FC

Piero Quispe y su amor por Universitario

Luego, declaró que hubo la chance de volver a la 'U' en medio de su proceso de cesión procedente de Pumas UNAM.

"Mi representante me dijo de la posibilidad. Hablar de la Universitario se me eriza la piel, siempre lo digo. Es mi vida y el club que me dio todo. Le tengo mucho amor y me alegra el tricampeonato. Estoy feliz. A la 'U' nunca le diría lo pensaría, pero ahora quiere estar en el extranjero muchísimo más tiempo y, luego, volver", remarcó el volante peruano.

Más adelante, Piero Quispe respondió a las críticas con relación a su fichaje por el Sydney FC, con el que tiene tres partidos oficiales en el inicio de temporada.

"Recibe bastantes críticas, pero que eso me haga mejorar y estoy por buen camino. El equipo esta segundo y me entreno para mejorar día a día. Muchos piensan que es fácil la liga de Australia, pero en estos partidos la intensidad es buena", agregó el internacional con la Selección Peruana.

Quispe fuera de los Pumas

Por último, Piero Quispe indicó que le sorprendió su salida de Pumas UNAM. Todo se debió para liberar un cupo.

"La noticia me llegó de un baldazo de agua fría porque querían el cupo de extranjero para otro jugador. No hay rencor y estoy feliz aquí con mi familia, queriendo dar lo mejor de mí", agregó.