Piero Quispe ante una hipotética oferta de Alianza Lima: "Le diría que no yo mismo, ni siquiera mi representante"

Piero Quispe salió de Universitario, tras ser campeón en el 2023, rumbo al Pumas. Tuvo un rendimiento irregular en el cuadro mexicano, por lo que fue cedido al Sydney FC, de la primera división de Australia.
En la Liga1, Piero Quispe sabe lo que es campeonar ante Alianza Lima y, justamente sobre el archirrival de la 'U', el volante respondió sobre la posibilidad de fichar por el cuadro blanquiazul en el futuro. Su respuesta fue tajante.
"No. Le diría que no. Yo mismo, ni siquiera mi representante", indicó Quispe en conversación con L1 Max.