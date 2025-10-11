Erling Haaland brilla con un triplete: Noruega golea y se acerca al Mundial 2026

Pese a fallar dos penales, Erling Haaland fue clave en la victoria por 5-0 de Noruega ante Israel por las Eliminatorias Europeas.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un nuevo festival goleador de Erling Haaland, que firmó otro triplete que pudo ser mayor porque falló un penal, que ejecutó sin acierto dos veces, alargó el pleno de Noruega directo hacia el Mundial 2026 tras golear a Israel (5-0), con Alexander Sorloth vestido de asistente.



El cuadro de Stale Solbakken tiene en la mano el regreso, veintiocho años después, a la fase final de un Mundial. El último fue el 1998 pero ahora, con seis triunfos seguidos, mantiene una distancia sideral con sus perseguidores. Italia, segunda, está a nueve puntos. Igual que Israel, tercera.



Con Haaland inspirado es difícil frenar a Noruega que ha ampliado a ocho sus triunfos consecutivos. Ha hecho historia. Es su mejor racha. Caso aparte merece el delantero del Manchester City.



Haaland lleva diez partidos consecutivos con gol. Y totaliza 51 en los 46 encuentros internacionales que ha jugado. En lo que va de curso, entre su aportación al City y a la selección, lleva veintiún tantos en los doce compromisos que ha participado.



Y eso que a los seis minutos pudo abrir el marcador, pero el meta del Hamburgo Daniel Peretz detuvo el tiro desde los doce metros.



🚨 ¡ASISTENCIA Y GOL! 🔥 Sorloth se la dio a Haaland y el Androide no perdonó 🤖💥

Segunda asistencia del delantero y definición letal de Erling para el 2-0 de Noruega 🇳🇴 vs Israel 🇮🇱 en las Eliminatorias europeas. ⚽️🔥#Haaland #Noruega #Eliminatorias



pic.twitter.com/3oWOIe8JYv — TERADEPORTES (@Teradeportes) October 11, 2025

GOL DA NORUEGA



🇳🇴 Norway 4x0 Israel 🇮🇱



⚽ Erling Haaland (2)

🅰️ Antonio Nusa



🏆 Eliminatórias UEFA | Grupo I - Rodada 7



📺 @ESPNBrasil

pic.twitter.com/CxxGjfWyeu — Futeboleiros (@Futteboleiroos) October 11, 2025

GOL DA NORUEGA



🇳🇴 Norway 5x0 Israel 🇮🇱



⚽ Erling Haaland (3x - Hat-Trick)

🅰️ Antonio Nusa (2x)



🏆 Eliminatórias UEFA | Grupo I - Rodada 7



📺 @ESPNBrasil pic.twitter.com/73tUaAGceT — Futeboleiros (@Futteboleiroos) October 11, 2025