Colombia vs. México: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional en Texas?

Colombia vs. México EN VIVO: se enfrentan este sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas (Estados Unidos), desde las 8:00 p.m. (hora peruana) por amistoso internacional FIFA. La transmisión del compromiso podrá seguirse por GOL Caracol y Canal 5. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Colombia comenzará su preparación para el Mundial 2026 ante la selección mexicana, que acumula nueve partidos sin perder y espera alargar su racha para llegar en el mejor nivel posible al torneo, del que será una de las sedes.

El equipo 'cafetero', dirigido por Néstor Lorenzo, obtuvo su clasificación al golear 3-0 a Bolivia y terminó en el tercer puesto de las Eliminatorias Sudamericanas con 28 puntos tras golear por 3-6 a Venezuela en la última jornada.

Para este compromiso, el seleccionador colombiano contará con 25 jugadores, uno de los cuales es el extremo del Fluminense Kevin Serna, quien ha sido llamado por primera vez. El atacante, tras su paso por el fútbol peruano, busca ganarse un lugar en la convocatoria para el Mundial.



Colombia vs México: ¿cómo llegan ambos al amistoso de fecha FIFA en Texas?

Colombia selló su clasificación a Mundial 2026 el mes pasado y en su último partido le ganó 3-6 a Venezuela en las Eliminatorias. México, por su parte, sostuvo dos amistosos en setiembre: 2-2 con Corea del Sur y 0-0- frente a Japón.

¿Cuándo y dónde juegan Colombia vs México EN VIVO por el amistoso de fecha FIFA?

El partido de Colombia contra el seleccionado de México está programado para el sábado 11 de octubre en el AT&T Stadium, en Texas (Estados Unidos). El recinto tiene una capacidad para recibir a 80 000 espectadores, aproximadamente.

🎥 "Vamos a afrontar el partido con la mayor responsabilidad, Kevin es un muchacho bastante bien, viene para aportar" Yerson Mosquera, jugador Selección Colombia de Mayores⚽🏟️#LaSeleNosUne🇨🇴

⚽🌎¿Quieres el balón del Mundial, Trionda?

Click acá: https://t.co/rOFTIAzWOs pic.twitter.com/J4KC9Tzl0r — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 10, 2025

¿A qué hora juegan Colombia vs México EN VIVO por el amistoso de fecha FIFA?

En Perú , el partido Colombia vs México comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Colombia vs México comienza a las 8:00 p.m. En Colombia , el partido Colombia vs México comienza a las 8:00 p.m.



, el partido Colombia vs México comienza a las 8:00 p.m. En México (CDMX), el partido Colombia vs México comienza a las 7:00 p.m.



el partido Colombia vs México comienza a las 7:00 p.m. En Estados Unidos (Texas) , el partido Colombia vs México comienza a las 8:00 p.m.



, el partido Colombia vs México comienza a las 8:00 p.m. En Ecuador, el partido Colombia vs México comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Colombia vs México comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido Colombia vs México comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Colombia vs México comienza a las 10:00 p.m.



En Argentina, el partido Colombia vs México comienza a las 10:00 p.m.



En Brasil, el partido Colombia vs México comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido Colombia vs México comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido Colombia vs México comienza a las 10:00 p.m.



En Estados Unidos (Miami), el partido Colombia vs México comienza a las 9:00 p.m.

En España, el partido Colombia vs México comienza a las 03:00 a.m. (domingo)



¿Dónde ver el Colombia vs México EN VIVO por TV y streaming?

El partido amistoso de Colombia vs. México será transmitido por Caracol TV (Gol Caracol) y RCN para toda Colombia. La señal de Caracol TV y RCN TV la podrás mirar por señal abierta. En tanto, en México se podrá mirar por el Canal 5, TUDN y Azteca 7 mediante señal abierta y vía streaming por Vix+. El minuto a minuto también va por RPP.pe.

Ustedes, siempre presentes, Incondicionales. 👏



Llegamos a Dallas y con el mejor recibimiento. ¡Listos para el duelo ante Colombia! 🔥#PorMéxicoTodo 💚🤍❤️ pic.twitter.com/etAXbdhsY0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 10, 2025

Colombia vs México: alineaciones posibles

México: Luis Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Marcel Ruiz, Orbelín Pineda; Diego Lainez, Julián Quiñones y Santiago Giménez.

Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.