Sergio Agüero se irá del Manchester City a final de temporada | Fuente: AFP

Manchester City anunció esta semana la decisión de Sergio Agüero de no continuar en el club desde junio próximo, cuando su contrato vigente llega a su fin, y así los ‘citizens’ se verán obligados a cubrir la plaza dejada por el argentino.

No obstante, Pep Guardiola puso en duda el fichaje de un delantero que reemplace a partir del próximo curso al ‘Kun’ y aseguró que con los precios actuales del mercado no se lo pueden permitir.

"No sé lo que va a pasar, pero con estos precios no vamos a fichar a un delantero. No es posible, no nos lo podemos permitir. Todos los clubes lo están pasando mal financieramente y nosotros también", dijo Guardiola en rueda de prensa antes del partido contra el Leicester City.

Manchester City es uno de los clubes que ha sido relacionado con Erling Haaland, el atacante del el Borussia Dortmund que precisamente es su próximo en los cuartos de final de la Champions League. Tras las reuniones de su agente Mino Raiola con los presidentes de Barcelona y Real Madrid, hará lo propio con algunos de la Premier League, entre los que estaría el City.

"Lo más probable es que no fichemos a un delantero para la próxima temporada", remarcó Pep Guardiola.

Además de Erling Haaland, al Manchester City también se relacionó el nombre del inglés Danny Ings del Southampton, pero Guardiola ve poco probable que fichen en el próximo mercado.

El líder de la Premier League perderá al ‘Kun’ Agüero, que se marchará libre tras acabar contrato, pero Guardiola confía en los jugadores que tiene y en la cantera para el futuro. "Tenemos suficientes jugadores en el primer equipo y futbolistas interesantes en la cantera", indicó.





