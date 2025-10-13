Portugal vs. Hungría: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por las Eliminatorias Europeas 2026?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Portugal vs. Hungría se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO esta semana en un partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo F de las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026.

En la Selección de Portugal van con todo por un triunfo en casa, con un Cristiano Ronaldo que busca acercarse cada vez más a la cuenta de los 1000 goles en su carrera profesional. Los lusos son primeros con 9 puntos, mientras que la escuadra de Hungría cuenta con 5 puntos menos.

¿Cómo llegan Portugal y Hungría a la fecha 4 de las Eliminatorias Europeas?

El combinado de Portugal viene de derrotar 1-0 a Irlanda, mientras que los húngaros le ganaron 2-0 a Armenia.

¿Cuándo y dónde juegan Portugal vs Hungría en vivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

El partido está programado para el martes 14 de octubre en el Estadio José Alvalade. El recinto tiene una capacidad para 52,095 espectadores.

¿A qué hora juegan Portugal vs Hungría en vivo por las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026?

En Perú , el partido entre Portugal vs Hungría comienza a la 1:45 p.m.

, el partido entre Portugal vs Hungría comienza a la 1:45 p.m. En Colombia, el partido entre Portugal vs Hungría comienza a la 1:45 p.m.

En Ecuador, el partido entre Portugal vs Hungría comienza a la 1:45 p.m.

En Bolivia, el partido entre Portugal vs Hungría comienza a las 2:45 p.m

En Venezuela, el partido entre Portugal vs Hungría comienza a las 2:45 p.m

En Chile, el partido entre Portugal vs Hungría comienza a las 3:45 p.m

En Paraguay, el partido entre Portugal vs Hungría comienza a las 3:45 p.m

En Argentina, el partido entre Portugal vs Hungría comienza a las 3:45 p.m

En Uruguay, el partido entre Portugal vs Hungría comienza a las 3:45 p.m

En Brasil, el partido entre Portugal vs Hungría comienza a las 3:45 p.m

¿Dónde transmiten el España vs Bulgaria en vivo por TV y streaming?

El partido de Portugal ante Hungría será transmitido vía Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Portugal vs Hungría: alineaciones posibles

Portugal: Diogo Costa; Nelson Semedo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha, Francisco Trincao, Bruno Fernandes; Pedro Neto y Cristiano Ronaldo.



Hungría: B. Toth; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Bolla, Styles, Schafer, Szoboszlai; Sallai y Varga.