Diego Enríquez sueña con ser titular en la Selección Peruana: "Voy a tratar de serlo"

Tuvo su chance. El partido amistoso que Perú perdió 2-1 ante Chile el pasado viernes en Santiago fue el primero del portero Diego Enríquez con la camiseta de bicolor.

Es por ello que RPP conversó con Diego Enríquez, ahora guardameta de la Selección Peruana. En el diálogo, el también arquero de Sporting Cristal comentó lo que fueron sus primeros minutos en el elenco que actualmente dirige de manera interina Manuel Barreto.

"No me costó. Lo tomé con motivación y toda la confiamnza del grupo. Representar al paíss es un sueño de niño y estuve motivado. La cancha esa sintética y estaba bien rápida", le dijo Enríquez a 'Fútbol como cancha'.

La palabra de Diego Enríquez en RPP. | Fuente: RPP

El presente de Perú, según Diego Enríquez

Asimismo, comentó el que fue el tanto final del elenco chileno con el que el 'equipo de todos' fue derrotado fuera de casa.

"Dolió bastante porque hicimos un esfuerzo. Ellos nos atacaron y tambien tuvimos la pelota. Lo dimos todo y no creo que se merecía perder. El empate era lo mas justo. Esto es un inicio y se dieron pocos días de trabajo", remarcó.

Más adelante, Diego Enríquez manifestó que trabaja para -en el futuro- ser el portero titular de la Selección Peruana.

"Hay mucho por mejorar. Nadie llega a la perfeccion y creo que puedo decidir mejor. Me estoy enfocando en el puesto y Pedro Gallese es un referente. Lo tengo presente y lo sigo bastante. Voy a tratar de ser el arquero de la selección y hacerlo bien. Todo sirve para seguir creciendo a mis 23 años", agregó.

Enríquez fuera de la Selección Peruana

Por otra parte, Diego Enríquez tuvo palabras para el momento de Sporting Cristal, el cual está lejos de la cima del Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto que tiene Universitario de Deportes.

"Creo que no definimos los partidos. Ante UTC en ofensiva tuvimos chances, igual con Alianza Atlético. Son partidos en los que dejamos pasar el triunfo", comentó.