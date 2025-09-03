Últimas Noticias
España vs. Bulgaria: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por las Eliminatorias UEFA 2026?

España vs. Bulgaria: ¿dónde ver EN VIVO por Eliminatorias 2026 de Europa?
España vs. Bulgaria: ¿dónde ver EN VIVO por Eliminatorias 2026 de Europa? | Fuente: Selección de España
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Sigue los detalles del partido que sostendrán España y Bulgaria en Sofia, en el inicio de las Eliminatorias 2026 de Europa.

Bulgaria vs. España EN VIVO: se enfrentan este jueves 4 de setiembre en el Vasil Levski National Stadium, en Sofia (Bulgaria), desde la 1:45 p.m. (hora peruana) por la fecha 1 del grupo E de las Eliminatorias 2026 de UEFA. La transmisión del compromiso podrá seguirse por Disney+ Premium. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


El camino de España hacia el Mundial 2026, donde ya se le considera uno de los principales favoritos, lo inicia en con un duelo de realidades dispares visitando a Bulgaria.

Desde 1974, España no falla con su presencia en un Mundial. Algo impensable en un grupo de futbolistas que se proclamaron campeones de la última edición de la Eurocopa, que antes habían conquistado la Liga de Naciones y acarició de nuevo la corona en su última edición, cayendo en la tanda de penales en la final ante Portugal.

Bulgaria vs España: ¿cómo llegan a la fecha 1 de las Eliminatorias UEFA 2026?

España comenzará las Eliminatorias UEFA tras perder en penales la final de la Liga de Naciones 2-2 (5-3) ante Portugal. Por su parte, Bulgaria jugó amistosos en junio pasado, igualando con Chipre y siendo goleado por Grecia.

¿Cuándo y dónde juegan Bulgaria vs España EN VIVO por las Eliminatorias UEFA 2026?

El partido de España contra el seleccionado de Bulgaria está programado para el jueves 4 de setiembre en el Vasil Levski National Stadium, en Sofía (Bulgaria). El recinto tiene una capacidad para recibir a 43 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Bulgaria vs España EN VIVO por las Eliminatorias UEFA 2026?

  • En Perú, el partido Bulgaria vs. España comienza a la 1:45 p.m.
  • En España, el partido Bulgaria vs. España comienza a las 8:45 p.m.
  • En Chile, el partido Bulgaria vs. España comienza a las 2:45 p.m.
  • En Argentina, el partido Bulgaria vs. España comienza a las 3:45 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Bulgaria vs. España comienza a las 2:45 p.m. 
  • En Colombia, el partido Bulgaria vs. España comienza a la 1:45 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Bulgaria vs. España comienza a la 1:45 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Bulgaria vs. España comienza a las 2:45 p.m.  
  • En Uruguay, el partido Bulgaria vs. España comienza a las 3:45 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Bulgaria vs. España comienza a las 3:45 p.m.
  • En Brasil, el partido Bulgaria vs. España comienza a las 3:45 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Bulgaria vs. España comienza a las 12:45 p.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Bulgaria vs. España comienza a las 2:45 p.m.

¿Qué canales transmiten el Bulgaria vs España EN VIVO por TV?

El partido España vs. Bulgaria será transmitido EN VIVO en Perú por Disney+ Premium. En España, el cotejo va por la señal de La1 de TVE y por RTVE Play vía streaming. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Bulgaria vs España: alineaciones posibles

Bulgaria: Mitov; Minkov, Dimitrov, Hristyan Petrov, Nedyalkov; Nurnberger, Gruev; Marin Petkov, Shopov, Milanov y Despdov.

España: Unai Simón; Daniel Carvajal, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Mikel Merino, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Mikel Oyarzabal.

Selección de España Selección de Bulgaria Eliminatorias 2026 Videos más vistos Eliminatorias UEFA

