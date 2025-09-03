Cambios en la Selección Peruana: el once que utilizó Óscar Ibáñez a un día del partido con Uruguay

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Selección Peruana realizó su última jornada de trabajos en Montevideo a un día de enfrentar a Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. En el campo de entrenamientos del Estadio Campeón del Siglo, el técnico Óscar Ibáñez hizo práctica de fútbol y conformó una alineación que le dejó algunas certezas y apostó por otros nombres.

La Bicolor tiene 12 puntos y se encuentra en el penúltimo lugar de la clasificación. Perú ya no tiene opciones de alcanzar un cupo directo para la Copa del Mundo, pero todavía mantiene remotas posibilidades de llegar al sétimo puesto, el que brinda el pase al repechaje intercontinental.

La Selección Peruana está obligada a sumar las seis unidades, pero también debe esperar que Venezuela (7° con 18) pierda sus dos cotejos y que Bolivia (8° con 17) no consiga más de un punto.

Defensa definida

Pedro Gallese es el indiscutido en el arco peruano. En la zaga central, a pesar de que Carlos Zambrano se incorporó a los ensayos tras unos días de permiso para viajar a Alemania, el técnico se decidió por la dupla de Renzo Garcés y Luis Abram, con quienes practicó desde el primer día.

Aunque Oliver Sonne tiene un buen presente en Burnley y Luis Advíncula apenas ha jugado el último mes en Boca, el DT se decanta por la experiencia del ‘Rayo’ como lateral derecho. En el sector izquierdo, Marcos López es fijo, contando también con una actualidad positiva en el Copenhague.

Erick Noriega y Luis Ramos asoman a ser titulares contra Uruguay en MontevideoFuente: Selección Peruana

Asoman ‘Canchita’ Gonzales y Kevin Quevedo

Suspendido Renato Tapia para el choque en Montevideo, Erick Noriega irá desde el arranque. El futbolista del Gremio estará acompañado en el primer sector de la volante por Yoshimar Yotún, otro de los experimentados, que volverá a actuar por el seleccionado tras casi dos años.

En la zona ofensiva aparecen las variantes de Óscar Ibáñez. Andy Polo abandonó la práctica tras sentir una molestia muscular y el comando técnico decidió no arriesgarlo. Así, Kevin Quevedo es la elección por el costado derecho.

Christofer Gonzales volvió a la convocatoria de la Selección Peruana gracias a su presente en Sporting Cristal y toma fuerza su titularidad ante Uruguay. ‘Canchita’ ensayó siendo el conductor del equipo, por delante de Sergio Peña.

Kenji Cabrera está próximo a debutar en las Eliminatorias. El ahora jugador del Vancouver Whitecaps se ha ganado un lugar en la consideración del estratega.

El ataque tiene a Luis Ramos como fijo en la posición de centrodelantero.