Luto en el fútbol inglés: canterano del Wolverhampton murió a los 21 años en trágico accidente automovilístico

Luto en el fútbol inglés. El joven delantero Ethan McLeod, de 21 años, falleció trágicamente en un accidente automovilístico registrado la noche del martes, 16 de diciembre, a las afueras de la ciudad de Northampton.

El futbolista se desplazaba por la autopista M1, cuando estrelló su Mercedes blanco con una barrera, en circunstancias que son motivo de investigación, informó la cadena BBC.

McLeod acababa de participar en un partido con su equipo, el Macclesfield, de la sexta división del fútbol inglés. El delantero permaneció en la banca de suplentes en el encuentro contra el Bedford Town.

A través de sus redes sociales, el Macclesfield calificó a McLeod como un jugador “increíblemente talentoso” y “un miembro muy respetado” del equipo.

“La noticia del fallecimiento de Ethan ha devastado a todo nuestro club y no hay palabras que puedan expresar la inmensa tristeza y pérdida que sentimos ahora”, se lee en el pronunciamiento del cuadro inglés.



With the heaviest of hearts and an overwhelming sense of surrealism that Macclesfield FC can confirm the passing of 21-year-old forward Ethan McLeod.



Travelling back from Bedford Town last night, Ethan was involved in a car accident on the M1 which tragically took his life.… pic.twitter.com/DWpTqVuFzT — Macclesfield FC (C) (@thesilkmen) December 17, 2025

Canterano de los Wolverhampton

Ethan McLeod se formó en la cantera del Wolverhampton Wanderers, pero nunca llegó a debutar con el primer equipo.

Pese a que McLeod ya no formaba parte de la plantilla de los ‘Wolves’, el club publicó un sentido mensaje en redes sociales, en el que anunció que se honrará a su memoria con un minuto de silencio en su próximo partido de la Premier League.

“Estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Ethan McLeod, a los 21 años. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y a todo el equipo de Macclesfield”, indicó el Wolverhampton.



We are heartbroken by the tragic passing of Ethan McLeod at the age of 21.



Ethan joined @WolvesAcademy at seven-years-old and went on to sign professional terms at the club, before leaving in September 2024.



We are sending our thoughts and love to Ethan’s family, friends and… pic.twitter.com/5rkirPcM33 — Wolves (@Wolves) December 17, 2025