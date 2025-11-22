Joven promesa del Manchester City se retiró del fútbol a los 19 años para estudiar leyes en Oxford

Han Willhoft-King, joven promesa del Manchester City, ha decidido retirarse del fútbol profesional a los 19 años, para estudiar leyes en la Universidad de Oxford.

El ahora exfutbolista confirmó su retiro en entrevista con el diario The Guardian, en la que detalló que las lesiones sufridas desde que empezó su carrera fueron un factor importante en esta decisión.

Y es que, según el citado medio, Han Willhoft-King pasó varios meses alejado de las canchas, debido a graves lesiones, en su corta carrera como futbolista.

No obstante, el joven apuntó que las lesiones han sido solo “un factor” en su toma de decisión, ya que siempre se sintió atraído por el mundo académico.

Además, indicó que tuvo en consideración que la carrera de un futbolista profesional es corta, por lo que prefirió seguir los pasos de sus padres y culminar una carrera universitaria.

“Siempre sentía que podía hacer más. Perdía horas del día. Necesitaba algo diferente y Oxford me entusiasmaba; la gente también. Supongo que esa es la razón. Las lesiones fueron un factor importante, pero esa es la respuesta fácil. Sentía que necesitaba algo más… principalmente intelectualmente, lo cual suena bastante pretencioso. Pero, sí”, remarcó el joven exfutbolista.



Sin remordimientos

Han Willhoft-King nació en Londres, pero creció en Indonesia; y tiene ascendencia india, china y estadounidense. Empezó a jugar al fútbol desde muy pequeño en el Tottenham Hotspur, club que defendió hasta el 2024.

Desde sus inicios en el fútbol, llamó la atención de los entrenadores y, en 2021, llegó a ser convocado por la Sub-16 de Inglaterra, disputando dos partidos con el seleccionado juvenil.

Según contó a The Guardian, antes de fichar por el City, a mediados de 2024, ya estaba sopesando retirarse del fútbol, pero lo sedujo la posibilidad de ser dirigido por el español Pep Guardiola.

“El Tottenham es un buen equipo, pero el Manchester City es otro nivel. (...) De Bruyne, Haaland, son los mejores jugadores del mundo. Pero también te das cuenta de que son gente normal. Bromean un poco, se critican mutuamente sus errores. Y ver a Pep tan animado, la energía que transmite, sus gestos. Es realmente notable”, manifestó.



Han Willhoft-King (en el centro), durante sus épocas en el Tottenham Hotspur.Fuente: Tottenham Hotspur