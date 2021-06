Kevin De Bruyne juega la Eurocopa 2021 con normalidad en la Selección de Bélgica. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Wolfgang Rattay

Kevin de Bruyne, volante de Bélgica y operado el 4 de junio de una doble fractura en la cara que se produjo en la final de la Champions League dos semanas antes, dijo que puede jugar sin dificultad en la Eurocopa 2021. Todo esto pese a que no siente nada en la mitad izquierda del rostro y cree que esa sensación le durará seis meses.



"No siento nada en el lado izquierdo de la cara. Es como si estuviera anestesiado. Pueden pasar 6 meses antes de que vuelva mi sensibilidad. Es muy molesto, pero puedes jugar ", dijo Kevin De Bruyne en medio de la Eurocopa 2021 al canal flamenco Sporza en declaraciones que recoge la cadena RTBF.



La pérdida de sensibilidad, precisaron los medios, es a la altura de la nariz. De Bruyne, que el jueves firmó un excelente partido contra Dinamarca, remontando el encuentro con una asistencia y un gol, confesó que tenía "algo de miedo en ir fuerte en los duelos de cabeza".

De Bruyne, en la cancha pese a doble fractura

Así quedó el rostro de Kevin De Bruyne en la final de Champions League. | Fuente: AFP

"La fractura no está completamente curada", agregó el mediocampista del Manchester City, quien añadió que acabó bien el partido pese a que la segunda parte, en la que estuvo en el campo, fue "muy intensa".



"Me sentí bien al final del partido frente a Dinamarca. No me dolía", concluyó.

Por otra parte, el seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, adelantó que su capitán, Eden Hazard, estará en el once inicial de los 'Diablos Rojos' el lunes contra Finlandia, con la selección belga clasificada ya para octavos de final.

"Tenemos que intentar ganar todos los partidos. Por supuesto, habrá cambios contra Finlandia (...) Thomas Vermaelen jugará. Eden Hazard, Axel Witsel y Kevin de Bruyne empezarán también el partido", dijo en rueda de prensa.

