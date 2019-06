Ex Barcelona sostuvo que Ronaldinho y Deco llegaban alcoholizados a los entrenamientos. | Fuente: EFE

No se calló nada. Si bien Ronaldinho y Deco son considerados íconos del Barcelona, un ex 'culé' no dudó en revelar que ambos futbolistas fueron indisciplinados en más de una oportunidad.

Se trata del futbolista bielorruso Alexander Hleb, que aseguró que ambos jugadores llegaban alcoholizados a las instalaciones del equipo catalán: "Ronaldinho y Deco llegaron borrachos a entrenar", afirmó el actual mediapunta del BATE Borisov en una entrevista con el programa Skameika Osnovij.

Asimismo, aseguró que el motivo por el que ambos astros fueron vendidos fue únicamente por "salvar" a un jugador: "¿Saben por qué los vendió el Barça? Porque tenían miedo de que echasen a perder a Messi", agregó quien fuera el jugador del Barcelona entre el 2008 y 2009.

Cabe recordar que Hleb ya es conocido por sus polémicas declaraciones en distintos medios. Además, jugó en el equipo 'azulgrana' cuando Ronaldinho y Deco ya no formaban parte del equipo.