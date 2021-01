Georginio Wijnaldum tiene grandes chances de llegar al Barcelona. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MICHAEL REGAN

El nombre de Georginio Wijnaldum es uno que suena en Barcelona desde inicios de la presente temporada. Al no ser titular indiscutible con la camiseta del Liverpool, los culés se interesaron en sus servicios, pero finalmente el volante neerlandés se quedó en la tienda de Anfield.

No obstante, tal parece que el futuro de Georginio Wijnaldum estaría en Barcelona para mediados de este 2021. Sucede que la prensa europea menciona que ya hay un ofrecimiento de parte de los azulgranas para asegurar su fichaje.

Este sábado, el diario británico Mirror sostiene que la intención de parte de Wijnaldum es salir del Liverpool a fin de temporada con rumbo directo hacia Barcelona. El arribo de Thiago Alcántara al conjunto de Jürgen Klopp hizo que decidiera irse del actual campeón del fútbol inglés.

Barcelona, a la espera de Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum le anotó al Barcelona por la Champions League. | Fuente: EFE | Fotógrafo: TIM KEETON

Es más, los blaugranas ya le habrían hecho una primera oferta al internacional con la Selección de Países Bajos: un contrato hasta mediados de 2024, bajo la condición que salga libre a mitad de este 2021. El 'Barza' no quiere saber nada de un traspaso y negociación con Liverpool.

Ante la posiblidad de su posible fichaje al Barcelona, el entrenador de los 'reds' fue consultado al respecto y no tuvo problemas en responder. "He dicho muchas veces que Georginio Wijnaldum me gusta como jugador y persona. Si hay alguna decisión al respecto, la van a conocer", sostuvo en rueda de prensa virtual.

Justamente, el equipo del mediocampista se verá las caras con el Manchester United este domingo por la punta de la Premier League. Ambos elencos pelean palmo a palmo por estar en la cima de la considerada mejor liga del mundo.