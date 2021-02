Luis Suárez es el actual goleador del Atlético de Madrid | Fuente: Instagram

Siendo el tercer máximo goleador en la historia del Barcelona y a pesar de tener un año más de contrato, el club descartó la continuidad de Luis Suárez, convirtiéndose así en uno de los protagonistas del mercado de fichajes a inicio de temporada. Medio año después, el uruguayo considera que le debían “respeto” por su trayectoria.

"El Barcelona necesitaban cambios, eso lo acepto, pero me molestaron las formas, siempre he tratado de estar a la altura del club, de dar lo mejor de mí. No es fácil pasar seis años en el Barcelona y estar al nivel que yo estuve. Creo que merecía un cierto respeto en la manera de decirme que ya no me querían. Con mi orgullo, me dije que quería demostrar que sigo valiendo", dijo en entrevista con ‘France Football’.

El ‘Pistolero’ contó con ofertas, pero aceptó la opción del Atlético de Madrid, elenco con el que actualmente es el ‘Pichichi’ y líder de la clasificación de LaLiga.

“En los últimos años decían que era fácil marcar cuando juegas al lado de Messi. Ahora sigo marcando y siento que se le da más valor a lo que hago. Yo sé lo que valgo. No solo marcaba porque jugaba junto al mejor jugador del mundo en un club como el Barça. También por mi calidad", aseguró.

Luis Suárez fue consultado sobre a quién le echa más de menos, si el Barcelona o Lionel Messi, y el delantero respondió apuntando hacia el técnico Ronald Koeman.

"Lo que es seguro es que no al entrenador, que dijo que estaba contento con la decisión de dejarme ir. Puede que lo que añore Leo sea tener un amigo cotidiano", señaló.





