"Luis Suárez era un niño peleador callejero y hacían apuestas por él". | Fuente: AFP

A día de hoy Luis Suárez es uno de los delanteros más importantes a nivel mundial y, sin duda, una de las estrellas del FC Barcelona. Sin embargo, el camino que recorrió para llegar a eso no fue nada fácil.

Tal como lo confirmó Danilo Campos, su ex compañero en Ajax, el 'Pistolero' tuvo una dura infancia cargada de pobreza, trabajo y violencia. "Me dijo que no tenía nada, era muy pobre", reveló el mediocampista para ESPN Magazine.

"Era un niño peleador callejero. Incluso hacían apuestas con sus peleas", agregó Campos recordando lo que el uruguayo le confesó al compartir vestuario entre el 2007 y 2010.

Asimismo, recordó su asombro la escuchar la historia: "Confieso que me impresionó, la gente lo ponía a pelear en la calle para ganar dinero", sostuvo el actual jugador del Dinamo Minsk de Bielorrusia.

Pero, como se sabe, la historia tuvo un giro rotundo gracias al deporte, algo que Suárez siempre tuvo claro: "Me contó que siempre pensó: 'La primera oportunidad que tenga de jugar fútbol, que es mi sueño, lo haré lo mejor que pueda y no lo dejaré pasar', el tipo trabajó y mira dónde llegó", comentó Campos.

Por el momento, Luis Suárez viene recuperándose de una lesión en la rodilla que lo mantuvo fuera de las canchas desde enero. Mientras tanto, espera en cuarentena que se dé a conocer cuándo se reanudará La Liga española.