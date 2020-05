Philippe Coutinho: dos equipos de Premier League se suman a la carrera por su fichaje. | Fuente: AFP

Si bien Philippe Coutinho pertenece a FC Barcelona, por el momento está cedidoo a Bayern Munich. Sin embargo, ya es sabido que el club alemán no ejercerá la opción de compra del jugador y desde la dirigencia 'culé' ya se está buscando una opción para él.

Entre las principales se encuentran, además del interés sabido de Newcastle, otros dos grandes de la Premier League: Liverpool y Manchester United. Como se recuerda, el mediocampista brasilero ya tuvo un paso en los 'reds' entre 2012 y 2018.

Según el diario Daily Star, el entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp considera que Coutinho podría ser un buen acompañante para el tridente ofensivo entre Salah, Firmino y Mané.

En la otra vereda se encuentra el United, ya que la dirigencia ha mostrado interés por el mediocampista brasilero y ya tendría pensado una oferta a ofrecer para Barcelona.

Por su parte, el ex jugador del United, Owen Hargreaves, se ha mostrado a favor de que Coutinho incorpore al equipo: "Me encanta su juego, lo admiro como jugador. Obviamente está pasando por un momento difícil. En el Barcelona no funcionó y Bayern tampoco, pero todavía hay mucho tiempo y nunca lo descartaría. Me encantaría volver a verlo en la Premier League".