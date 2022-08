El hoy delantero del Barcelona dejó a los ‘bávaros’ después de ocho años a pesar de tener contrato hasta 2023. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Marcin Cholewinski

Un capítulo que debía cerrar. El polaco Robert Lewandowski viajó a Alemania para "aclarar las cosas" con los dirigentes del Bayern Munich y despedirse de sus ya excompañeros tras su marcha al Barcelona.

"Todo está bien. Me reuní con todos y ahora puedo irme con el corazón limpio. La semana pasada fue un poco complicada para todos, eso pasa a veces en el fútbol. Pero nunca olvidaré los ocho años aquí", declaró Lewandowski en ‘Sky TV’.

Robert Lewandowski llegó el último domingo a Alemania después de que el Barcelona regresara de su gira por Estados Unidos, durante la cual acusó a los dirigentes del Bayern Munich de inventar "tonterías" sobre él antes del fichaje. Sus declaraciones no sentaron bien en el club.

El delantero dejó a los ‘bávaros’ después de ocho años a pesar de tener contrato hasta 2023. Allí se convirtió en el segundo mejor goleador de todos los tiempos del Bayern Munich, solo por detrás de Gerd Müller, y en la temporada 2020-21 mejoró el récord de anotaciones de la Bundesliga en una sola temporada de Müller con 41 goles.

Bayern Munich agradeció a Robert Lewandowski

¡Gracias por los últimos 8 años! ¡Y todo lo mejor para el futuro, Lewy! pic.twitter.com/5yqDa6BYXw — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 2, 2022

Robert Lewandowski, de 33 años, dijo que también se despidió sus excompañeros. "Agradecí a todos su apoyo, fue un momento emotivo. Siempre estaré agradecido", subrayó.

El elenco ‘bávaro’ fue recíproco al gesto del delantero polaco, ya que a través de sus redes sociales publicó una fotografía con todos los títulos y premios obtenidos por el ‘9’. "¡Gracias por los últimos 8 años! ¡Y todo lo mejor para el futuro, Lewy!”, señalaron los alemanes.

Robert Lewandowski firmó contrato con Barcelona hasta el 2025 | Fuente: AFP

Barcelona, el nuevo reto de Lewandowski

Robert Lewandowski tuvo un exitoso paso por el Bayern Munich, con el que además de ganar un importante número de títulos y premios individuales, dejó el registro de 344 goles en 375 partidos.

Aquella cifra buscará emularla en el nuevo trayecto de su carrera con el Barcelona. El polaco es la gran apuesta de Xavi Hernández para fortalecer su ataque y devolver a los azulgranas a la pelea por los títulos.

En los tres partidos de pretemporada en la gira americana donde tuvo actividad, frente a Real Madrid, Juventus y New York Red Bulls, no pudo marcar, no obstante, cabe mencionar que se incorporó sobre la hora a los trabajos del Barcelona. Los culé todavía tendrán un amistoso más el 7 de agosto ante los Pumas de México, antes de debutar en LaLiga frente a Rayo Vallecano.





NUESTROS PODCASTS

¿Ayuda la vacuna contra el covid-19 a prevenir los síntomas prolongados?

Muchas personas tras haber dado positivo a la COVID-19 padecen síntomas incluso tras resultar negativos al virus. Un estudio italiano revela que la vacuna contra la COVID-19 sí ayuda al control de esos sííntomas.