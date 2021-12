Samuel Umtiti encaró a hinchas del Barcelona que se subieron a su auto | Fuente: Instagram

Samuel Umtiti no la pasa bien en Barcelona al no tener minutos en el primer equipo y convivir con la banca de suplentes durante la temporada. No obstante, la desazón del futbolista francés se trasladó a un hecho fuera del plano deportivo.

El zaguero central se encaró con un grupo de aficionados del conjunto azulgrana que detuvieron el paso de su automóvil en la vía pública. Ante esto, Umtiti explotó luego de que uno de los involucrados se subió al capó de su coche.

Luego de los entrenamientos con la mira puesta en el choque frente al Real Betis por LaLiga Santander, Samuel Umtiti dejó las instalaciones del club en su auto y fue interceptado por un grupo de hinchas que querían una fotografía. El galo intentaba continuar su trayecto, pero los seguidores no se lo permitieron y aceleró un poco después de que uno de ellos golpeara su automóvil mientras intentaba sentarse en el capó.

Samuel Umtiti estalló contra los hinchas de Barcelona

El defensa, que jugó su último partido oficial en Barcelona en mayo del 2021, se detuvo metros más adelante y se bajó para reclamarle a uno de los hinchas.

“Ven aquí. ¿Pagas tú el coche? ¿Por qué tocas? ¿Sabes qué es el respeto?, ‘sabes qué es el respeto?”, increpó el jugador en imágenes captadas por ‘La Sexta’.

Con evidente molestia, Samuel Umtiti dejó la escena sin acceder a tomarse la fotografía. Un trago amargo que buscará pasar pronto a la espera de una oportunidad para volver al ruedo con Barcelona de la mano de Xavi Hernández.

Samuel Umtiti encaró a hinchas del Barcelona que se subieron a su auto | Fuente: Jugones





NUESTROS PODCASTS

Un estudio de investigadores peruanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos determinó que en los alimentos y las superficies no se mantiene la covid-19. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.