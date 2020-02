Barcelona vs Eibar EN VIVO por LaLiga en Camp Nou | Fuente: Twitter FC Barcelona

Barcelona vs. Eibar EN VIVO | Hoy sábado desde las 10:00 a.m., Barcelona recibe a Eibar. No te pierdas este emocionante encuentro por la jornada 25 de la La Liga 2019-20. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.

INCIDENCIAS

Minuto 14. ¡Gooooool de Barcelona! Lionel Messi abrió el marcador tras pase de Rakitic.

Barcelona vs Eibar: MINUTO A MINUTO

ALINECIACIONES CONFIRMADAS:

Barcelona: Marc André Ter Stegen; Nelson Semedo, Gerard Piqué, Clément Lenglet, Junior Firpo; Iván Rakitic, Sergio Busquets, Arthur; Arturo Vidal; Lionel Messi, Antoine Griezmann.

Eibar: Marko Dmitrovic; Álvaro Tejero, Esteban Burgos, Anaitz Arbilla, José Ángel; Edu Expósito, Gonzalo Escalante, Papakouli Diop; Fabián Orellana, Sergi Enrich, Takashi Inui.