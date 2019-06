Fernando Gago volverá al fútbol tras la lesión que sufrió en diciembre. | Fuente: Vélez Sarsfield

El nuevo compañero de Luis Abram. Fernando Gago fue presentado esta miércoles como jugador de Vélez Sarsfield en un nuevo regreso al fútbol tras haber sufrido en diciembre pasado la rotura del tendón de Aquiles de su pierna derecha, la décima de su carrera.

"Cuando me lesioné pensé que no iba a volver. Con el correr de los meses no sentí dolor. Me empezó a picar el bichito de volver a jugar, hasta que un día mi hijo me pidió que volviera a jugar", afirmó el exjugador del Boca Juniors, Real Madrid, Valencia y Roma.

El 'Pintita' contó que eligió el dorsal número 6 por su ídolo: Fernando Redondo. "Necesito está pretemporada y luego hablar con el entrenador para saber qué puedo darle al equipo. Vuelvo a disfrutar, a sumar entrenamientos y sumar para el grupo. Tenía ganas de volver a vestir está camiseta", comentó Fernando Gago.

"La charla con (Gabriel) Heinze fue muy clara, él como entrenador y yo como jugador. Nuestra amistad queda en un segundo plano. Se solucionó todo muy rápido. En dos días se acordó. Jugamos juntos con Gabriel, pero ahora somos técnico y jugador", enfatizó el refuerzo de Vélez Sarsfield.