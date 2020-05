Ansu Fati lleva 4 goles en 16 partidos disputados esta temporada | Fuente: AFP

El mercado de fichajes aún no comienza, pero el FC Barcelona ya tiene trabas considerables para hacerse de los servicios del bosnio Miralem Pjanic. Pese a que el mismo volante quiere unirse a las filas del líder de la LaLiga, las cosas no serán nada fácil y la negociación parece que será bastante tediosa.

Juventus quiere intercambiar al mediocampista por dos jugadores que el Barza considera claves e instransferibles: Arthur Melo o la joya salida de La Masía, Ansu Fati. Futbolistas de los que el Barza no quiere desprenderse o por los que espera muchísimo en el futuro de la institución.

Arthur Melo era la primera opción, según apunta el diario italiano ‘Tuttosport’, pero tras una primera negativa del exjugador de Gremio de Porto Alegre, la otra opción es el atacante de 17 años Ansu Fati quien ha debutado esta temporada y ya lleva 4 goles en 16 encuentros que ha disputado en la liga española.

Si bien Fati no es un intocable para Quique Setién en esta temporada, en el Barça lo valoran mucho y por ello no lo dejarán salir del club ni siquiera a préstamo. Los azulgranas, en cambio, ofrecen a Junior Firpo y Jean-Claire Todibo, quienes no han terminado de adaptarse tan bien a la exigencia culé. No obstante, la Juventus deja claro que apunta alto de cara a la ventana de verano.