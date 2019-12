El argentino dejó de ser técnico de Tottenham por los malos resultados. | Fuente: AFP

El presidente del Tottenham, Daniel Levy, afirmó que el despido del argentino Mauricio Pochettino fue el más duro cambio de técnico que ha tenido que hacer, abriendo la puerta a su regreso al club algún día. Levy destituyó a Pochettino en noviembre, tras un pobre inicio de temporada, menos de seis meses después de haber llevado a los 'Spurs' a la final de la Champions League.

Cuando se le preguntó si fue el más duro cambio de técnico que ha tenido que hacer, Levy explicó al diario London's Evening Standard que "se tiene que comprender que he construido una relación personal con Mauricio durante cinco años y medio. (Tomar esa decisión) Es algo que no quise nunca. Personalmente, fue increíblemente difícil. Le expliqué esto y él lo comprendió", dijo.

"Ha estado en el fútbol (mucho tiempo), y comprende. No es algo personal y estoy seguro de que volverá más fuerte y tendrá la oportunidad de dirigir a otro gran club", indicó. Preguntado sobre si Pochettino podría regresar al club en el futuro, Levy dijo: "¿Por qué no? No cierro la puerta para nada".

José Mourinho es el actual técnico de Tottenham. | Fuente: EFE

Mientras Arsenal y Everton se han tomado tiempo en la búsqueda de sus nuevos técnicos, Levy pasó de despedir a Pochettino y contratar a José Mourinho en menos de doce horas. El portugués ha colocado al Tottenham en la quinta posición, a tres puntos del cuarto Chelsea, con quien se mide el domingo.

Levy afirmó que solo habló con Mourinho directamente por primera vez esta temporada. "Hace muchos años, no recuerdo exactamente cuándo, se nos relacionó con él", afirmó Levy. "Pero nunca hablé con José. Nunca tuvimos una conversación. Y su disponibilidad no tenía ninguna relación con Mauricio, no estaba conectada para nada", añadió.

Asimismo, Levy afirmó que habían muchos candidatos para sustituir a Pochettino, pero Mourinho era el principal. "No puedo recordar cuándo hablé por primera vez con José, pero una vez que tomé la decisión, tenía en mi mente que teníamos que buscar sustituto. Aunque internamente sabíamos que había más de un candidato interesado, José era absolutamente el número uno", concluyó. AFP