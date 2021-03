Sergio Agüero llegó al Manchester City procedente del Atlético de Madrid. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Martin Rickett

Si bien estamos a poco más de mitad de temporada en el fútbol europeo, los diversos clubes se interesan en fichajes para reforzarse. Por ejemplo, Real Madrid piensa en Erling Haaland y Kylian Mbappé, y ahora se menciona que Juventus se ilusiona con Sergio Agüero.

Así lo menciona este viernes Sport Mediaset de Italia. El citado medio indica que pese a sus 32 años de edad, en la Juventus de Cristiano Ronaldo hay la serie intención de hacerse con los servicios de Sergio Agüero.

El delantero argentino Sergio Agüero acaba contrato con Manchester City al final de la presente temporada y eso es uno de los puntos clave por lo que Juventus lo quiere. No desembolsaría ni un euro por su fichaje si es que el 'Kun' no renueva con el City.

¿Llegará Sergio Agüero a fin de temporada a Juventus?

Sergio Agüero solo tiene dos goles en lo que va de temporada. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ATTILA KISBENEDEK

En la tienda bianconera esperan que el club inglés deje ir al internacional con la Selección de Argentina, quien esta campaña no ha tenido mucho protagonismo debido a lesiones.

No obstante, la 'Vecchia Signora' no es el único conjunto que esperar cerrar acuerdo con el jugador del Manchester City. Y es que el diario español Sport apunta por medio de su edición digital que Barcelona lo tiene en cuenta, en caso Memphis Depay no llegue procedente del Olympique Lyon.

Por otra parte, el City de Sergio Agüero jugará el derbi de la ciudad de Manchester este domingo frente al United por la Premier League. Por su parte, Juventus chocará ante Lazio en el marco de la Serie A.

