Club de la tercera española canceló el fichaje de un jugador por insultar a catalanes

Ya no está en los planes. El Nastic de Tarragona canceló el fichaje del futbolista sevillano José Manuel Calderón por una dura expresión contra "los muertos de todos los catalanes", vertida en junio de 2024 durante un directo de Instagram tras eliminar al Barça Atlètic y ascender a Segunda División con el Córdoba.

"Me cago en los muertos de todos los catalanes" fue la expresión dicha por José Manuel Calderón en esa transmisión.

Los aficionados del Nastic, que milita en Primera RFEF (tercera categoría del fútbol español), movieron ese video por redes sociales después del anuncio del fichaje esta mañana y el club se echó atrás y descartó la incorporación del lateral izquierdo, que llegaba a Tarragona libre tras desvincularse del Córdoba.

Nastic ya no quiere a José Manuel Calderón

Mediante un comunicado, el Nastic señala que, "después de las valoraciones realizadas en las últimas horas", decidió "no formalizar el fichaje previamente anunciado de José Manuel Calderón Portillo".

"El club, que representa a una ciudad y a una afición orgullosa de su historia, de su identidad y de sus valores, considera que cualquier incorporación debe estar alineada con el respeto, la unión y la responsabilidad social que nos caracterizan", añade.

Calderón lanzó ese comentario ofensivo contra los catalanes después de que un aficionado le escribiera durante el directo de Instagram que en el gol del filial del Barça Héctor Font le supera. El vídeo se hizo viral.

Al ver la repercusión, el futbolista pidió posteriormente perdón "a toda la gente de Barcelona y todos los catalanes" en Instagram.

