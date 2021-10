Raheem Sterling se iría del Manchester City en 2022. | Fuente: AFP

Puede salir de la tienda 'ciudadana'. El internacional inglés Raheem Sterling deslizó una posible marcha del Manchester City, donde no es titular habitual, y dijo que estaría abierto a probar a jugar en un sitio diferente.



Raheem Sterling, quien ha jugado diez partidos esta temporada en Manchester Cuty y que ha perdido peso en el conjunto de Pep Guardiola respecto a campañas anteriores, habló durante una convención del Financial Times sobre fútbol y negocios.



"Si hubiera la oportunidad de jugar en otro lado, estaría abierto a ello. En este momento, el fútbol es lo más importante para mí. Siempre he pensado que algún día me gustaría jugar fuera y ver si puedo con el reto", apuntó Sterling.

Sterling, con la mira puesta en salir del Manchester City

Raheem Sterling solo ha ganado títulos locales en el City. | Fuente: EFE

El inglés solo ha sido titular una vez esta temporada en la Premier y ha visto incrementada la competencia en el equipo con la llegada de Jack Grealish, fichado por 100 millones y que es un fijo en los onces de Guardiola.



Llegó al City en 2015 procedente del Liverpool y desde entonces ha ganado la Premier League en tres ocasiones, además de una FA Cup y una Copa de la Liga.



"No he intentado hacer un drama mayor del que es. Solo quiero jugar y marcar con regularidad", añadió Raheem Sterling, cuyo contrato vence en verano de 2023.

Ante este panorama, Pep Guardiola afirmó que no forzaría al delantero a quedarse en el club.

"Si los jugadores no están contentos, pueden tomar la decisión que más les convenga. Lo entiendo totalmente. Yo fui jugador y quería jugar siempre, así que esto no es una excepción", indicó. (EFE)

