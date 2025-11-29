¿El fin del ‘teatro’ en el fútbol? La FIFA probará nueva regla que castiga a jugadores que simulan lesiones

¿El fin del ‘teatro’ en el fútbol? Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, anunció la puesta en marcha de una nueva regla para castigar a aquellos jugadores que simulan lesiones para quemar minutos en los partidos. ¿En qué consiste?

El italiano, considerado uno de los mejores árbitros de la historia, detalló que la norma contempla que, cuando un jugador cae al suelo y pide asistencia médica, no podrá regresar a la cancha durante los siguientes dos minutos, teniendo que esperar afuera del campo hasta que se le permita reingresar.

Collina indicó que la nueva norma se pondrá a prueba durante la Copa Árabe 2025, que se disputará desde este 1 de diciembre en Qatar, según informó prestigioso diario francés L'Équipe, citando declaraciones del exárbitro al canal qatarí Al-Kass Sports.

“La International Board y la FIFA están considerando realizar experimentos para que el fútbol sea más atractivo, emocionante y divertido; tanto para los espectadores como para todos los interesados”, refirió Pierluigi Collina.



Excepciones a la regla

La nueva regla -que estará vigente desde el partido inaugural de Copa Árabe 2025, entre Túnez y Siria- tendrá un par de excepciones.

Según Collina, la medida no se aplicará si el arquero del equipo está involucrado; ya que, de acuerdo con el reglamento, no se puede permitir el juego sin un portero. Tampoco se aplicará la norma si el árbitro muestra una tarjeta amarilla o roja al jugador que cometió la falta que provocó la interrupción.

El exárbitro italiano se mostró confiado en que esta nueva regla será respetada, tal como la que castiga a los arqueros que retienen el balón por más de ocho segundos (que se sanciona con un tiro de esquina en contra).

“Desde el 1 de julio, cuando se modificó la regla que impide que el portero pueda retener el balón más de ocho segundos bajo pena de córner contra su equipo, nadie ha sido sancionado. Entendieron que la regla debía respetarse y que ofrecía ventajas significativas”, sentenció Collina.

