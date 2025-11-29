Polémica en el fútbol paraguayo: con casi 52 años, el presidente del Recoleta FC entró a jugar en partido oficial

La polémica está servida. El presidente del Recoleta FC, Luis Vidal, se vistió de corto e ingresó a jugar en un partido oficial de la Primera División de Paraguay.

El directivo, que está próximo a cumplir 52 años, ingresó por Facundo Echeguren a falta de tres minutos para el final del partido entre su club y el Nacional, que terminó empatado 0-0.

El mandamás del Recoleta FC, que vestía el dorsal 18, apenas tuvo oportunidad de tocar el balón en los pocos minutos que alternó, pero su presencia en el duelo causó gran controversia en redes sociales, donde muchos calificaron lo ocurrido como una falta de respeto a los futbolistas profesionales.

Cabe mencionar que Luis Vidal ya había estado en la banca de suplentes en el partido del pasado 21 de septiembre entre el Recoleta FC y el Atyra, por la Copa Paraguay; pero no tuvo la oportunidad de ingresar, según reportan medios del país sudamericano.

Récord en el fútbol paraguayo

Más allá de la polémica, el presidente del Recoleta FC ha instaurado un insólito récord en el fútbol paraguayo: con 51 años, 11 meses y 20 días; Luis Vidal se convirtió en el jugador más viejo en sumar minutos en un partido oficial.

El dirigente pulverizó la marca del veterano delantero Roque Santa Cruz, que a sus 44 años se mantiene jugando en el fútbol paraguayo.

El Recoleta FC culminó el Torneo Clausura de la Primera División de Paraguay en sexto puesto, con 32 puntos; con lo que aseguró un cupo en la próxima edición de la Copa Sudamericana.

