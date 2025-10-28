La publicación de Conmebol que ratifica al estadio Monumental como sede de la final única de la Copa Libertadores 2025

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ratificó que el estadio Monumental, donde juega de local Universitario de Deportes, será la sede de la próxima final de la Copa Libertadores 2025.

A través de sus redes sociales, la Conmebol publicó un video promocional en el cual aparece el gramado, las tribunas y los exteriores del Monumental.

Hay que indicar que la 'U' no jugará sus últimos duelos de local en el coloso de Ate, que necesita un plazo prudente para tratar el gramado y dejarlo en óptimas condiciones para la final de la Copa.

Como se recuerda, en las primeras semanas se puso en duda la final en Lima en medio de la crisis política que viene atravesando el país y con mayor razón por la vacancia presidencial de Dina Boluarte. Sin embargo, el máximo ente del fútbol respaldo que la organización continué como está previsto.

En 2019, el Monumental albergó la definición entre Flamengo y River Plate, con victoria y título para el ‘Mengao’.

🏟️🏆 El Monumental y la CONMEBOL #Libertadores, otra vez en una Final



📅📍 29 de noviembre - Lima 🇵🇪

Estadio Monumental ya albergó la final de Copa Libertadores

Lima ya sabe lo que es albergar grandes eventos deportivos, ya que en 2019 la Conmebol decidió que la final única de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo se dispute en el estadio Monumental.

En ese entonces, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, explicó que Lima apareció como la única sede “con consenso” por parte del 'Fla' y River Plate, que llegaba como el vigente campeón.

En el coloso crema, repleto de hinchas argentinos y brasileños, se jugó un partidazo el 23 de noviembre del 2019 que dejó como campeón a Flamengo que ganó 2-1 tras una remontada con los goles de Gabriel Barbosa, también conocido como Gabigol.