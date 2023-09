Gabriel Batistuta desmintió su posible candidatura a la Alcaldía de Florencia

El argentino Gabriel Batistuta, exjugador de Boca Juniors, desmintió la información de un medio italiano sobre su eventual postulación a la Alcaldía de Florencia (norte de Italia), como parte de las elecciones municipales de 2024 en ese país.

"Quiero desmentir las noticias que me involucran como posible candidato en Firenze. No participo en política ni en Italia ni en Argentina", señaló el exfutbolista en su cuenta en X (antes conocida como Twitter).

Gabriel Batistuta afirmó que su única intención es "vivir en un mundo mejor" donde la gente pueda obtener y disfrutar lo que merece por los esfuerzos y sacrificios en sus tareas profesionales o laborales. "Siempre disponible para colaborar desde un lugar donde pueda ser útil", agregó.

"Pero de ninguna manera estar en una posición de poder que deberían ocupar solo aquellos que se han preparado adecuadamente con méritos suficientes para merecerlo", insistió en una publicación en redes sociales.

Quiero desmentir las noticias que me involucran como posible candidato en Firenze. No participo en política ni en Italia ni en Argentina. — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) September 7, 2023

Según el diario La Nazione, la coalición centro-derecha de la capital de la región de Toscana estaba pensando en Gabriel Batistuta para la posición más importante del ayuntamiento. Los contactos, según el rotativo mencionado, iniciaron a principios del mes de julio.



El único problema por el momento es la ciudadanía del argentino, que no tiene la nacionalidad italiana por lo que, por ahora, no podría presentarse.



En Italia no es algo nuevo que un jugador se presente a la alcaldía. De hecho, Damiano Tommasi, exjugador del Hellas Verona, Roma o Levante, es el actual alcalde de Verona (norte).