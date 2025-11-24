Últimas Noticias
Escándalo en Premier League: Gana Gueye agredió a su compañero del Everton y fue expulsado en partido con Manchester United

Idrissa Gueye y Jordan Pickford de Everton en momento candente del duelo ante Manchester United.
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Gana Gueye, exjugador de PSG, protagonizó la expulsión más temprana en la temporada en la Premier League.

La Premier League tuvo su expulsión más temprana en la temporada y se dio por un hecho insólito. Esto sucedió en el triunfo de Everton por 1-0 ante Manchester United en el mismísimo Old Trafford. El gol de la victoria lo anotó Dewsbury-Hall.

El Everton de David Moyes frenó la racha de cinco partidos sin perder del Manchester United con una victoria heroica, a pesar de que quedó con un hombre menos desde los 13 minutos de juego por la tarjeta roja que recibió el senegalés Idrissa Gana Gueye tras agredir a su compañero de equipo Michael Keane.

En las imágenes de la TV se aprecia que ambos futbolistas discutieron en el área de Everton y que Gana Gueye perdió el control al darle un 'manotazo' al defensa inglés. La situación se puso de alto voltaje: el exjugador de PSG quiso continuar con la pelea, pero el arquero Jordan Pickford separó a sus compañeros.

Tony Harrington, árbitro principal del duelo, no dudó y expulsó de manera directa al mediocampista que corre el riesgo de recibir uan fuerte sanción por parte de la Premier y de su propio club.

Gana Gueyes pidió disculpas

Al término del partido, Kiernan Dewsbury-Hall reveló que Idrissa Gana Gueye pidió disculpas por lo sucedido con Keane, que en la acción también quedó atónito por recibir un golpe del africano.

"Era evitable, pero se disculpó con todos nosotros al final del partido y dijo lo que tenía que decir... ¡Ahora, a seguir adelante!", contó.

Gana Gueye perdió el control en el partido ante Manchester United
Idrissa Gueye de Everton y Michael Keanede Everton durante el duelo de la Premier League.
