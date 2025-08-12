Últimas Noticias
Descartado por el Manchester City: Jack Grealish es el fichaje estrella del Everton

Jack Grealish llegó al Manchester City en 2021
Jack Grealish llegó al Manchester City en 2021 | Fuente: Everton
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

El atacante inglés Jack Grealish fue cedido por una temporada al Everton, tras no entrar en los planes de Pep Guardiola para la actual Premier League.

Fichaje de alto vuelo antes del cierre del mercado europeo. El inglés Jack Grealish se convirtió este martes en nuevo jugador del Everton en calidad de cedido para la temporada 2025-26, procedente del Manchester City, donde jugó los cuatro últimos cursos.

"El Everton ha cerrado el fichaje en calidad de cedido de Jack Grealish, procedente del Manchester City. El internacional inglés, de 29 años, pasará la campaña 2025/26 con los 'Blues' y lucirá el dorsal 18", informó el conjunto de Liverpool a través de un comunicado.

Jack Grealish, con un palmarés de tres Premier League, dos FA Cup, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes con el Manchester City, se convierte en el sexto fichaje del equipo de David Moyes para el próximo curso, tras las incorporaciones de Charly Alcaraz, Thierno Barry, Mark Travers, Adam Aznou y Kiernan Dewsbury-Hall.

Jack Grealish se va del Manchester Ctiy

El atacante inglés llegó al Manchester City en 2021, en un traspaso que superó los 100 millones de euros procedente del Aston Villa. Ahora, después de perder protagonismo en el último curso, elige el Everton a sus 29 años.

"Estoy encantado de haber fichado por el Everton. Es un gran club, con grandes aficionados. En cuanto hablé con el entrenador, supe que sólo quería ir a un sitio. En las redes sociales me han llovido los mensajes de los seguidores del Everton, así que también hay que tener en cuenta ese aspecto”, dijo el futbolista.

Jack Grealish, nacido en Birmingham, se formó en el Aston Villa y, tras una cesión al Notts County, debutó con el primer equipo a los 18 años. Se convirtió en un jugador clave para los 'Villanos' y ayudó al club a ascender de nuevo a la Premier League en 2019, antes de fichar por el Manchester City tras el pedido de Pep Guardiola.

Everton, desafío para Jack Grealish en la Premier League

Everton no clasificó a ningún torneo internacional para este curso, tras ser el decimotercero de la última Premier League. Así, los ‘toffees’ se centran en la campaña doméstica, en la que debutarán el lunes 18 de agosto ante Leeds en condición de visitante.

"Creo que Grealish llega en un buen momento, porque tiene experiencia, entiende la Premier y todos somos conscientes del nivel que es capaz de alcanzar. Sé que la ambición de Jack es volver a la selección, así que espero que podamos ayudarle a conseguirlo”, dijo Moyes.

Tags
Manchester City Jack Grealish Everton Premier League Fichajes 2025

