Guardiola no lo podía creer: arquero del Manchester City cometió terrible 'blooper' en derrota ante el Tottenham

James Trafford y Pep Guardiola
James Trafford y Pep Guardiola | Fuente: EFE/Composición
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

James Trafford fue protagonista del segundo gol del Tottenham Hotspur, que se llevó la victoria en su visita al Manchester City.

El Manchester City cayó 0-2 por la segunda jornada de la Premier League 2025/26 ante el Tottenham Hotspur, en el duelo disputado en el Eitihad Stadium. Más allá del resultado, el duelo ha llamado la atención por un tremendo ‘blooper’ cometido por el arquero James Trafford, quien este sábado debutó con el conjunto ciudadano.

El arquero había estado en las categorías inferiores del Manchester City, para luego ser cedido al Burnley de Oliver Sonne, en donde consiguió el ascenso a la Premier League en la temporada pasada.

El City lo recompró para tenerlo en su plantel, pero ahora es protagonista por un 'blooper' insólito, cuando su equipo ya estaba con el marcador en contra.

Con varios jugadores del Tottenham encima en su área, en lugar de despejar de un zapatazo, dio un pase a su compañero Nico González, que se encontraba en el punto de penal.

Esto complicó sobremanera al español, que, presionado por los rivales, terminó perdiendo el balón. Esto fue aprovechado por el portugués Palhinha, quien de un potente disparo marcó el segundo gol de los 'Spurs'.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, no ocultó su molestia por lo ocurrido, gesticulando al borde del área.

Tags
Manchester City Tottenham Hotspur Premier League

