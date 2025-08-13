Error de sustituto de Donnarumma: Tottenham anotó el 2-0 tras blooper de arquero de PSG [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

PSG volvió a ser sorprendido en la final de la Supercopa de Europa. Luego del gol de Micky van de Ven, el central argentino Cristian Romero apareció para aumentar la cuenta de Tottenham en el estadio Bluenergy Stadium, en Venezia (Italia).

Cuando corría el minuto 48, los 'Spurs' hicieron daño por vía aérea: el defensa de la Selección de Argentina se elevó y anotó con un cabezazo que Lucas Chevalier no reaccionó de la mejor forma.

Tottenham estrena capitán, el 'Cuti', tras la marcha del surcoreano Heung Min Son. Y, también, entrenador en partido oficial, con el danés Thomas Frank.

Chevalier ingresó por Donnarumma

Chevalier, como era de esperar, acaparó los focos tras la polémica decisión del técnico español Luis Enrique de dejar a Gianluigi Donnarumma fuera del equipo justo antes de disputar el primer partido de la temporada, el mismo que puede significar un sextete para los parisinos, dominadores de la temporada pasada.



Así fue el segundo tanto de Tottenham. | Fuente: ESPN

PSG vs Tottenham: alineaciones confirmadas

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes; Warren Zaire-Emery, Vitinha; Désiré Doué, Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia; Ousmane Dembélé.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cuti Romero, Michael Danson, Micky Van de Ven; Rodrigo Betancur, Palhinha; Mohammed Kudus, Ismaili Sarr, Djed Spence; Richarlison