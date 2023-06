Visto bueno para Messi: Lionel Scaloni, técnico de Argentina, aprueba su fichaje al Inter Miami

Palabra oficial. Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección de Argentina campeona de Qatar 2022, aseguró que está "contento" con la decisión que tomó el capitán Lionel Messi de alejarse del PSG y emigrar al Inter Miami, de la MLS, en la previa del amistoso del jueves entre la Albiceleste y Australia.

En una rueda de prensa realizada en Pekín, Scaloni se mostró de acuerdo con la salida de Lionel Messi del PSG, y también confirmó que será titular ante Australia en el cotejo que se jugará en la capital china, pero no acudirá a Indonesia para el segundo amistoso de la gira, a jugarse el lunes en Yakarta ante el seleccionado local.

"Estoy contento que Messi haya decidido irse a jugar a un club y a una ciudad que lo va a tratar de maravillas. Va a estar bien y feliz jugando al fútbol, que es lo que todos queremos. Más allá de la liga o el país que sea, lo importante es que se sienta bien, y ahí va a tener las condiciones para que la pueda pasar bien. 'Leo' lo tiene bien merecido", expresó Scaloni.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Scaloni y el pase de Messi al Inter Miami

#SelecciónMayor Una foto no puede tener tanto champagne 😎...



La foto: pic.twitter.com/2kgUF0BQm1 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 14, 2023

El entrenador consideró que su delantero "es prudente, es un tipo que no vende humo y no miente", y sobre la posibilidad de que esté o no en el Mundial 2026 en Norteamérica, expresó que "falta tanto que no tiene sentido pensar más allá. Veremos si tiene ganas. Lo importante es eso, porque saber jugar sabrá hoy y dentro de diez años".

Tras cumplir los dos años de contrato, Messi, a punto de cumplir 36 años, anunció recientemente que no haría opción de una temporada adicional en el PSG, y confirmó también su llegada a Inter Miami, de la liga norteamericana.

El entrenador de Lionel Messi, por otra parte, habló también de los seis meses que ya pasaron desde la victoria argentina en Qatar, pero aseguró que ya piensa en dar vuelta la página y mirar hacia el futuro.

"Los recuerdos los vamos a tener para toda la vida, son imborrables. Pero en mi caso y en el de mi cuerpo técnico, estamos pensando en lo que viene. Hay que seguir porque el fútbol sigue, y la selección argentina tiene que seguir compitiendo", evaluó.

"El Mundial fue la alegría más grande de nuestras vidas, pero hay que seguir. No estamos pensando diariamente en el campeonato. Eso hace bien para mantener la atención en lo que viene, que va a ser muy difícil", agregó Scaloni.

En cuanto al cotejo ante Australia, un desquite del partido en el que Argentina eliminó a los Socceroos en los octavos de final de Catar, el DT señaló que "el equipo no lo tengo confirmado, pero es casi el mismo que terminó jugando el Mundial", y explicó que va a evaluar a Julián Álvarez, que llegó a última hora tras ser parte de los festejos de Manchester City, campeón de Europa. (AFP)