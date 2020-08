Antonio Conte llegó a Inter en 2019 y firmó por tres temporadas | Fuente: AFP | Fotógrafo: MARTIN MEISSNER

Quedando a un punto del campeón Juventus, fuera de la Copa Italia en semifinales y derrota por 3-2 ante Sevilla en la final de la Europa League, significó un cierre de temporada para el Inter de Milán donde tuvo protagonismo pero sin trofeos en la galería.

Así, a la caída de este viernes se le sumaría la salida de Antonio Conte. El entrenador italiano llegó en 2019 al elenco neroazurro y firmó por tres años, sin embargo, durante los últimos meses expresó su insatisfacción con la directiva y ahora reforzó la posible decisión sobre su renuncia tras consumarse el juego contra Sevilla.

"Debemos regresar a Milán, nos tomaremos dos o tres días de vacaciones. Luego nos reuniremos y analizaremos la temporada. De manera muy serena trataremos de planear el futuro del Inter, con o sin mi. Trabajamos mucho, fue una temporada dura. Es correcto descansar y luego analizar la situación y tomar la mejor decisión, para el bien del Inter. No hay rencor, hay puntos de vista que pueden ser distintos o no. Para mí fue muy bueno ser el técnico del Inter, doy las gracias a la propiedad. Si tengo que decir algo, mereció la pena. Siempre agradeceré al club por esto", dijo el excentrocampista en 'Sky Sports'.

Antonio Conte tomó al equipo en reemplazo de Luciano Spaletti. Llegó luego de un año sabático tras dos temporadas con Chelsea, en la que logró una Premier League. Pese a que no da punto fijo sobre su futuro, al mismo tiempo su permanencia no es segura.

"Más allá de todo, para mí fue una experiencia increíble. Significa todo y nada. Significa que estoy agradecido por la oportunidad. Pienso que he dado mucho y también he recibido mucho. Estoy muy contento. No hay ningún rencor. Es cuestión de puntos de vista y de situaciones que yo viví y no me gustaron. Algo ha pasado, es inútil negarlo. Hay que entender si hay la voluntad de todos de no pasar otro año como este. Hay muchas situaciones que estudiaré y es correcto que el presidente estudie sus cosas. Yo no doy marcha atrás", sentenció.