No hay marcha atrás: Jordi Alba afirma que no se arrepentirá de retirarse a fin de año

Colgará los chimpunes. A fin de temporada, el lateral izquierdo Jordi Alba se retirará como futbolista profesional con la camiseta del Inter Miami en el MLS.

Serán a sus 36 años de edad que Jordi Alba, con pasado en el FC Barcelona y Valencia, dejará de jugar al fútbol. En relación a ello es que el también excampeón del Mundial 2010 declaró a la prensa de su país y sostuvo que no dará marcha atrás en su decisión.

"Pude aguantar un año más, pero no me arrepentiré. Hay nuevos proyectos y es una medida muy meditada. Lo tengo claro", dijo Alba en conversación con El Larguero.

Jordi Alba fuera de las canchas

Luego, descartó que cuando se fue del Barcelona, en LaLiga, haya pasado por su mente irse al retiro.

"Yo me he movido por sensaciones. Salí del Barca cuando me quedaba un año de contrato y por motivación vine aquí. Estoy feliz por todo lo que he conseguido", fue lo que manifestó el internacional con la Selección de España.

Por último, Jordi Alba fue consultado respecto a que Sergio Busquets, su compañero en el Inter Miami, quien también se retirará al fin de este año 2025.

"Lo conversamos, pero fueron decisiones individuales. Ha sido una tremenda alegría jugar con él y vivimos muy cerca, justo en la misma urbanización", agregó el defensa.

El retiro de Jordi Alba

Fue por medio de sus redes sociales que Jordi Alba manifestó su intención de dejar el fútbol profesional cuando finalice la actual temporada en la MLS.

"Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad", indicó en un video.