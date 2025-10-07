Sigue los pasos de Busquets: Jordi Alba anunció su retiro del fútbol tras el final de temporada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un ‘crack’ más que se despide del fútbol. El lateral izquierdo español Jordi Alba anunció este martes su retiro profesional, a los 36 años, al término de esta temporada en la MLS con el Inter Miami, tras una carrera de más de una década brillando tanto a nivel de clubes como en selección.

"Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad", menciona Jordi Alba en un video publicado en sus redes sociales.

Alba pone fin así a una carrera en la que ha estado como profesional 18 temporadas. Su primer equipo fue el Nastic de Tarragona, Valencia, Barcelona, Inter de Miami y la Selección de España. En total, 700 partidos a nivel de clubes y 93 en la selección absoluta en los que ha anotado 61 goles, los dos últimos el pasado domingo ante el New England Revolution en la MLS.

Jordi Alba se retira del fútbol

Con el Barcelona, Jordi Alba levantó 19 títulos en 11 temporadas: cinco Ligas, cinco Copas del Rey, seis Supercopas de España, una Champions League (2014-15), una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes. Todo ello en 459 partidos, una cifra que lo sitúa como el noveno jugador con más partidos disputados en la historia del Barça.

Además, el lateral izquierdo ganó una Eurocopa y una Liga de Naciones defendiendo la camiseta de la Selección de España, y en su etapa en Estados Unidos, conquistó una Leagues Cup y una Supportes' Shield con el Inter de Miami.

Jordi Alba quiso agradecer de "manera especial" a los clubes que han marcado su vida. "El Atlético Centro Hospitalense, donde todo comenzó. Al Cornellà, que me brindó la confianza necesaria para crecer. Al Nastic de Tarragona, donde aprendí a convivir en un vestuario profesional y maduré junto a grandes compañeros. Al Valencia Club de Fútbol, el club que me concedió cumplir mi sueño de debutar en Primera División", señaló.

También tuvo unas palabras especiales para el Barcelona, el club de su "vida", que le vio "crecer siendo un niño" y le permitió "alcanzar la cima" de su carrera, "vivir más de una década inolvidable y conquistar todos los títulos posibles". Además, Alba se mostró "orgulloso de haber vestido" la camiseta de la selección española y agradecido por "formar parte de su historia".

Alba sigue los pasos de Sergio Busquets, su compañero en Inter Miami y con quien también jugó en el Barcelona y la selección, que colgará los botines tras el final del actual curso.