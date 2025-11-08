Con doblete de Lionel Messi, Inter Miami pasa de ronda tras triunfo ante Nashville [VIDEO]

Inter Miami de Lionel Messi se impuso este sábado ante el Nashville por 4-0 con doblete del astro argentino y de su compatriota Tadeo Allende, y aseguró su puesto en la siguiente fase de los ‘playoffs’.



La ausencia de Luis Suárez, sancionado por la MLS por propinar una patada en el anterior encuentro, no se notó en el terreno de juego, con unas Garzas muy efectivas en el remate, que ya en el descanso vencían por 2-0, gracias a los dos tantos de Messi.



En la segunda parte, el Inter Miami sentenció el partido 4-0 tras resistir las embestidas del Nashville al salir del vestuario, incluido un gol anulado al equipo visitante por una falta anterior.

Messi abrió el marcador a los 10 minutos, pero la amenaza de gol volvió a cristalizarse con un nuevo tanto de la 'Pulga' marcado a los 39.

En la complementaria, el equipo dirigido por Javier Mascherano selló la victoria también con un doblete del argentino Tadeo Allende.

¡LOCURA TOTAL! Lionel Messi le dio el pase a Tadeo Allende para el 4-0 definitivo y sumó su asistencia número 400.



📹 @MLS on Applepic.twitter.com/n6F81bz7Tb — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 9, 2025

🔥 ¡EL CLÁSICO GOLAZO DEL GOAT! Así anotaba Messi el 1-0 de Inter Miami ante Nashville FC.



📹 @MLS on Applepic.twitter.com/V9oAXdykPX — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 9, 2025

👏 ¡DOBLETE DE LEO Y A FESTEJAR! El 2-0 de Inter Miami ante Nashville FC llegó también por obra de Lionel Messi.



📹 @MLS on Applepic.twitter.com/wqTwemZltn — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 9, 2025