Tras ganar la MLS: Luis Suárez apunta a dejar el Inter Miami y en Nacional de Uruguay hablan de un posible retorno

Suárez únicamente ha ganado la MLS con el Inter Miami. | Fuente: Inter Miami CF

Lo que se dice del futuro de Suárez

"Vamos a esperar los próximos días a ver qué pasa. A ver qué es lo que decide él si es que quiere seguir en Miami o no. Nos encontramos a la expectativa", dijo el vicepresidente del tricolor, Flavio Perchman, según declaraciones que recoge el medio argentino.

Se debe tener en cuenta que el popular 'Pistolero' pasó por las divisiones menores del elenco en mención, allí debutó y regresó en el año 2023, en donde marcó 26 goles a lo largo de 53 partidos.

Además, a lo largo de la temporada 2025 de la MLS, Luis Suárez colaboró con 10 goles en el Inter Miami que dirige el DT Javier Mascherano. Nueve fueron de jugadas, en tanto que convirtió uno con un tiro de penal.

Por otra parte, durante su etapa en el cuadro del estado de Florida, jugó 87 veces y marcó en 42 oportunidades. En las últimas semanas, más allá de una sanción, perdió la titularidad a manos de Tadeo Allende.

A lo largo de su carrera profesional vistió la camiseta de otros clubes como FC Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid y el Gremio.