Tras ganar la MLS: Luis Suárez apunta a dejar el Inter Miami y en Nacional de Uruguay hablan de un posible retorno

Luis Suárez hizo historia en el Inter Miami. Y es que si bien no jugó la final de la MLS (suplente), el uruguayo fue parte del plantel 2025 del club rosa que ganó la Major League Soccer (MLS) por primera vez.
Es de esta manera que, ahora, el futuro de Luis Suárez está en vilo y apunta a no seguir en el Inter Miami. Su vínculo con las 'Garzas' termina a fin del presente año, y TyC Sports sostiene que no se le renovará contrato al delantero de 38 años.
Sin embargo, desde el Nacional de su natal Uruguay apuntan a tenerlo nuevamente de cara a lo que será la temporada 2026 del fútbol charrúa de primera división.