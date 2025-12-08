Últimas Noticias
Tras ganar la MLS: Luis Suárez apunta a dejar el Inter Miami y en Nacional de Uruguay hablan de un posible retorno

Luis Suárez llegó al Inter Miami en el año 2024.
Luis Suárez llegó al Inter Miami en el año 2024. | Fuente: Inter Miami CF
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Reportes del extranjero indican que el Inter Miami no le renovaría contrato a Luis Suárez.

Luis Suárez hizo historia en el Inter Miami. Y es que si bien no jugó la final de la MLS (suplente), el uruguayo fue parte del plantel 2025 del club rosa que ganó la Major League Soccer (MLS) por primera vez.

Es de esta manera que, ahora, el futuro de Luis Suárez está en vilo y apunta a no seguir en el Inter Miami. Su vínculo con las 'Garzas' termina a fin del presente año, y TyC Sports sostiene que no se le renovará contrato al delantero de 38 años. 

Sin embargo, desde el Nacional de su natal Uruguay apuntan a tenerlo nuevamente de cara a lo que será la temporada 2026 del fútbol charrúa de primera división.

Suárez únicamente ha ganado la MLS con el Inter Miami.
Suárez únicamente ha ganado la MLS con el Inter Miami. | Fuente: Inter Miami CF

Lo que se dice del futuro de Suárez

"Vamos a esperar los próximos días a ver qué pasa. A ver qué es lo que decide él si es que quiere seguir en Miami o no. Nos encontramos a la expectativa", dijo el vicepresidente del tricolor, Flavio Perchman, según declaraciones que recoge el medio argentino.

Se debe tener en cuenta que el popular 'Pistolero' pasó por las divisiones menores del elenco en mención, allí debutó y regresó en el año 2023, en donde marcó 26 goles a lo largo de 53 partidos.

Además, a lo largo de la temporada 2025 de la MLS, Luis Suárez colaboró con 10 goles en el Inter Miami que dirige el DT Javier Mascherano. Nueve fueron de jugadas, en tanto que convirtió uno con un tiro de penal.

Por otra parte, durante su etapa en el cuadro del estado de Florida, jugó 87 veces y marcó en 42 oportunidades. En las últimas semanas, más allá de una sanción, perdió la titularidad a manos de Tadeo Allende.

A lo largo de su carrera profesional vistió la camiseta de otros clubes como FC Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid y el Gremio.

Inter Miami Luis Suárez MLS

