¿Dos nuevas figuras? Presidente del Inter Miami apunta que ya tiene a los reemplazos de Alba y Busquets

Inter Miami hizo historia. Y es que el pasado sábado, con su victoria 3-1 de local sobre Vancouver Whitecaps, ganó la Major League Soccer (MLS) por primera vez desde su fundación en el año 2018.

El título del Inter Miami en la MLS también marcó el final de las carreras de los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba. Justamente el presidente de las populas 'Garzas', Jorge Más, elogió al volante y lateral, quienes se despiden del deporte rey con un nuevo trofeo bajo brazos.

"Ya nos estamos preparando para el año 2026. Obviamente que tenemos la ventana de invierno y tenemos a dos de los mejores jugadores de nuestra generación retirándose aquí", sostuvo el mandamás del Inter Miami, en zona mixta, en relación a Alba y Busquets.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

MISSION COMPLETE 🏆✅ pic.twitter.com/Ix8HHGBwlB — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 6, 2025

Inter Miami contará con un nuevo volante y lateral

No todo quedó allí porque apuntó que tiene a los sustitutos para los ahora exfutbolistas, aunque no dio nombres en concreto.

"Ya tenemos a sus reemplazos. No solo en mente, sino también 'apalabrados (acuerdos verbales). Tenemos la oportunidad de añadir a alguien más", agregó.

Finalmente, el presidente del Inter Miami, que tiene a Lionel Messi confirmado en su club hasta finales del año 2028, dio el claro objetivo del elenco que dirige el entrenador argentino Javier Mascherano hacia la próxima temporada.

"La meta de este club para el próximo año es ganar la Concachampions y con un 11 súper cargado", añadió la cabeza del club que viste con indumentaria rosa.

Lionel Messi, otra vez campeón en Inter Miami

El trofeo de la MLS es el segundo de 'Leo' con la camiseta del Inter Miami. Con anterioridad, 'Leo' ya había alcanzado la Leagues Cup con su actual club, con el cual tiene contrato por tres campañas más.

Además de jugar la liga local y la Concachampions, el delantero argentino tiene la meta de jugar el Mundial 2026.