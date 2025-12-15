El reemplazo de Jordi Alba: Sergio Reguilón ya es el del Inter Miami para la temporada 2026 de la MLS

Ya está. Por medio de sus redes sociales, el Inter Miami le dio la bienvenida al lateral izquierdo español Sergio Reguilón, quien defenderá la camiseta de 'Las Garzas' a partir de la temporada 2026.

El fichaje de Sergio Reguilón, exReal Madrid, al Inter Miami se da por el pase al retiro de Jordi Alba. El también exreferente del FC Barcelona colgó los chimpunes tras el título de la Major League Soccer (MLS) en el cuadro que viste con indumentaria rosada.

"Inter Miami anuncia que ha fichado al lateral izquierdo español Reguilón hasta diciembre de 2027, con una opción de extensión hasta diciembre de 2028. Ocupará un puesto en la plantilla internacional, aporta una valiosa profundidad al equipo y gran experiencia habiendo competido en los niveles más altos del fútbol europeo", indicaron desde el nuevo campeón de la MLS.

Abrimos juego ⚽️. Reguilón en el 305 🌇 pic.twitter.com/mvOt0OWLMT — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 15, 2025

Asimismo, desde el elenco en el que brilla Lionel Messi destacaron que su llegada se dio como agente libre.

Reguilón busca brilla en Inter Miami

"Su última etapa con Tottenham Hotspur fue durante la temporada 2024-25. El experimentado lateral izquierdo aporta una calidad demostrada en las principales competiciones internacionales y tendrá contrato con el club hasta diciembre de 2027", agregaron.

No todo quedó allí porque fue el mismo Sergio Reguilón el que tuvo palabras para resaltar su fichaje al Inter Miami.

"Estoy feliz para estar aquí y lo voy a dar todo. El club hace las cosas muy bien porque es el actual campeón y mi objetivo es seguir ganando. Tengo muchas ganas de empezar", declaró el internacional con la Selección de España. También tiene pasado en el Atlético de Madrid y Sevilla.

Hay que tener en cuenta que en lo que será la temporada 2026, el Inter Miami no solo jugará la MLS; dirá presente en la US Open Cup, Concachampions y Leagues Cup.