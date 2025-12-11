Inter Miami compró el pase de Rodrigo De Paul: el nuevo campeón de la MLS activó la opción por el volante

No se mueve de 'Las Garzas'. Inter Miami anunció este jueves que ejerció la opción de compra del volante argentino Rodrigo de Paul, quien llegó en verano en condición de cedido desde Atlético de Madrid, mientras que está en negociaciones con el delantero uruguayo Luis Suárez, cuyo contrato venció esta temporada.

De Paul, de 31 años, permanecerá vinculado con el Inter Miami hasta el final de la temporada 2029 de la MLS. El centrocampista aterrizó en Florida poco antes del Mundial de Clubes 2025 a préstamo y fue una pieza clave para la conquista de la MLS Cup el pasado sábado.

Con la retirada de Jordi Alba y Sergio Busquets, De Paul podría ocupar la próxima temporada una de las dos plazas de jugadores designados que dejan libres los españoles.