Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Inter Miami compró el pase de Rodrigo De Paul: el nuevo campeón de la MLS activó la opción por el volante

El nuevo contrato de Paul en Inter Miami es hasta el año 2029.
El nuevo contrato de Paul en Inter Miami es hasta el año 2029. | Fuente: EFE | Fotógrafo: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Inter Miami ejerció la opción de compra sobre Rodrigo De Paul. El argentino ya no pertenece a Atlético de Madrid.

No se mueve de 'Las Garzas'. Inter Miami anunció este jueves que ejerció la opción de compra del volante argentino Rodrigo de Paul, quien llegó en verano en condición de cedido desde Atlético de Madrid, mientras que está en negociaciones con el delantero uruguayo Luis Suárez, cuyo contrato venció esta temporada.

De Paul, de 31 años, permanecerá vinculado con el Inter Miami hasta el final de la temporada 2029 de la MLS. El centrocampista aterrizó en Florida poco antes del Mundial de Clubes 2025 a préstamo y fue una pieza clave para la conquista de la MLS Cup el pasado sábado.

Con la retirada de Jordi Alba y Sergio Busquets, De Paul podría ocupar la próxima temporada una de las dos plazas de jugadores designados que dejan libres los españoles.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Rodrigo De Paul fue titular en la final de la MLS 2025.
Rodrigo De Paul fue titular en la final de la MLS 2025. | Fuente: EFE | Fotógrafo: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

De Paul no se mueve de Inter Miami

Esta figura financiera permite a los equipos de la MLS sobrepasar el tope salarial, puesto que el sueldo de los jugadores designados no computa por completo en ese límite.

El futuro del atacante charrúa Suárez, no obstante, sigue en el aire, aunque el club aseguró en un comunicado que está en negociaciones con el delantero de 38 años.

El uruguayo comenzó la última temporada del Inter Miami como un fijo en la punta de ataque junto a Lionel Messi, pero perdió protagonismo durante los 'playoffs', en los que comenzó desde el banquillo en los últimos tres partidos, incluida la final.

Además de por problemas físicos, el también exjugador de Liverpool, FC Barcelona y Atlético se ha perdido varios partidos el último año por su conducta. En agosto fue sancionado con nueve partidos en agosto tras escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders tras la derrota del Inter Miami en la final de la Leagues Cup, y en noviembre se perdió un partido de playoffs por propinar una patada a un defensa rival en el encuentro anterior.

Te recomendamos
El Club de la Green Card

California cambia las reglas: salarios, alquiler y salud desde julio

Desde el 1 de julio, entran en vigor nuevas leyes en California que afectan tu bolsillo y tus derechos. Te contamos lo esencial para que no te sorprendan los cambios.
El Club de la Green Card
El Club de la Green Card
00:00 · 00:00

Video recomendado

Tags
Rodrigo De Paul Inter Miami MLS

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Fútbol Mundial

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA