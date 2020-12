James Rodríguez es titular en el Everton de Carlo Ancelotti. | Fuente: AFP

James Rodríguez, en su última temporada en Real Madrid, vivió una completa pesadilla. El director técnico Zinedine Zidane no lo tomaba en cuenta para los partidos del cuadro merengue e, incluso, no lo convocaba. Es así que recibió la oferta del Everton y no la pensó dos veces para llegar al cuadro de Carlo Ancelotti.

En la tienda del Everton, James Rodríguez es titular de la mano de Carlo Ancelotti y su nivel es el mejor. Este jueves, el entrenador italiano conversó en el podcast Man in Blazers y allí tuvo comentarios para lo que es 'colocho' en lo que va de campaña de la Premier League.

"James lo que más quería era jugar. Estaba desesperado por encontrar un club que creyera en él, un entrenador que creyera en él. Aquí, él se siente aceptado y querido, por lo que va a tener buenas actuaciones", fue lo que indicó Ancelotti.

James, el preferido de Ancelotti en Everton

Además, el también ex DT del Real Madrid, PSG, Bayern Munich y AC Milan manifestó que lo del colombiano "no es lo físico, sino más bien lo táctico". El popular 'Carletto' no tiene dudas que el internacional con la Selección de Colombia firmará una temporada 2020-21 más que aprobatoria.

En lo que va de campaña, James Rodríguez ha jugado poco más de 750 minutos con Everton en la Premier League y anotado en tres oportunidades. Su vínculo con los 'Toffees', elenco de la ciudad de Liverpool, va hasta mediados del año 2022.