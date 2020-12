Zinedine Zidane ha ganado la Champions League como jugador y DT del Real Madrid. | Fuente: EFE | Fotógrafo: SERGEY DOLZHENKO

El primer equipo del Real Madrid vive uno de sus momentos más duros en los últimos años a nivel local y europeo. Si bien es cierto que Zinedine Zidane lo hizo ganar tres Champions League de manera consecutiva, ahora el entrenador francés los podría dejar fuera de este torneo tan solo en la fase de grupos.

En España se habla de los posibles sustitutos de Zinedine Zidane en Real Madrid si es que queda eliminado en la Champions League y este miércoles el diario Sport da cuenta de una situación que se vive en la interna del club. Y es que el citado medio catalán indica que habría una ruptura tanto entre el vestuario merengue y el DT galo.

Se menciona que no hay buen rollo entre ambas partes del Real Madrid y que, incluso, el entrenador ya no confía en ciertos jugadores. Por ejemplo, se afirma que 'Zizou' ya no tiene confianza en el alemán Toni Kroos, al igual que Marcelo, quien perdió la titularidad a manos de Ferland Mendy.

¿Seguirá Zidane en el Real Madrid?

Lo mismo con Eden Hazard, quien vive su segunda temporada en el club y no deja las lesiones, y Martin Odegaard. El noruego regresó a la 'Casa Blanca', fue un pedido expreso del técnico, pero aún así el francés le ha bajado el pulgar.

Por lo pronto, Zidane tendrá que dirigir un duelo clave este fin de semana frente al Sevilla como visitante que podría definir su continuidad como DT del Real Madrid. Si no gana, los blancos se alejarían de la punta y en el horizonte quedaría el partido ante el Borussia Monchengladbach por la sexta fecha de la fase de grupos de la Champions League.