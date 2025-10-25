Liga MX: Necaxa se enfrentará a Atl. de San Luis por la fecha 15

Atl. de San Luis y Necaxa se miden en el estadio Alfonso Lastras Ramírez el domingo 26 de octubre a las 20:00 horas y Luis Santander Aguirre es el elegido para dirigir el partido.

Por la fecha 15 de la Liga MX, Necaxa y Atl. de San Luis se enfrentan el domingo 26 de octubre desde las 20:00 horas, en el estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Así llegan Atl. de San Luis y Necaxa

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Atl. de San Luis en partidos de la Liga MX

Atl. de San Luis viene de ganar en su encuentro anterior a Pumas UNAM con un marcador de 1-0. Después de caer en 3 ocasiones y ganar 1, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Necaxa en partidos de la Liga MX

En la fecha pasada, Necaxa finalizó con un empate 1-1 ante Cruz Azul..

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 2 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 24 de enero, en el torneo México - Liga MX - Clausura 2025, y Necaxa sacó un triunfo, con un marcador 0 a 3.

El anfitrión está en el décimo puesto con 16 puntos (5 PG - 1 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (2 PG - 4 PE - 8 PP).

El encuentro será supervisado por Luis Santander Aguirre, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Toluca FC 32 14 10 2 2 23 2 Club América 30 14 9 3 2 15 3 CF Monterrey 30 14 9 3 2 8 10 Atl. de San Luis 16 14 5 1 8 0 17 Necaxa 10 14 2 4 8 -12

Fechas y rivales de Atl. de San Luis en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 16: vs FC Juárez: 1 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Tigres: 8 de noviembre - 20:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos de la Liga MX

Fecha 16: vs Santos Laguna: 31 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 17: vs Mazatlán: 8 de noviembre - 00:00 (hora Argentina)

Horario Atl. de San Luis y Necaxa, según país